10 chansons motivantes pour entamer le grand ménage du printemps

Qui dit printemps, dit grand ménage! Comme il ne s'agit pas du pas le moment le plus motivant de l'année, on a cherché à vous préparer une liste de lecture des plus dynamiques. Croyez-nous, vos planchers vont briller et vos penderies vont respirer.

1. Uptown Funk, Mark Ronson et Bruno Mars

2. Les Coloriés, Alex Nevsky

3. Rock Your Body, Justin Timberlake

4. Le bonheur, Corneille

5. Just Dance, Lady Gaga ft. Colby O'Donis

6. Save The World, Swedish House Mafia

7. C'est la vie, Khaled

8. Love Generation, Bob Sinclar

9. Good Vibrations, Marky Mark

10. Relax, Take It Easy, Mika