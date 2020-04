25 raisons de dire « merci » aujourd'hui

Les bienfaits de la gratitude ont été prouvés à maintes reprises. En s'imprégnant d'une attitude positive, c'est tout notre corps et notre esprit qui en bénéficient. Même si le monde entier traverse une crise sans précédent, essayons de trouver ensemble des raisons de dire « merci » aujourd'hui.

Une étude de Harvard Medical School a démontré que la reconnaissance permettait de générer des émotions positives chez l'individu. De plus, on remarque que ceux qui la pratique ont une meilleure santé en général et développent des relations humaines plus fortes. Il est possible de ressentir de la gratitude de différentes façons, que ce soit pour des événements passés, présents ou futurs.

Voici 25 choses pour lesquels vous pourriez être reconnaissants aujourd'hui :

1. Parce qu'on a troqué le manteau d'hiver pour un manteau plus léger.

2. Parce qu'on est entre bonnes mains, au Québec.

3. Parce qu'on nous autorise à sortir faire une marche en toute sécurité.

4. Parce qu'on passe plus de temps avec nos enfants.

5. Parce qu'on cuisine.

6. Parce qu'on possède la technologie pour rester en contact avec notre famille.

7. Parce que notre maison est devenue un petit cocon réconfortant.

8. Parce qu'on a un chien ou un chat qui nous donne de l'amour inconditionnel.

9. Parce qu'on a la possibilité d'aider ceux qui en ont le plus besoin.

10. Parce qu'on a la santé pour pouvoir faire de l'exercice.

11. Parce qu'on a le temps de créer.

12. Parce qu'on est en train de repenser plusieurs façons de faire, de façon plus efficace.

13. Parce que les oiseaux continuent de voyager jusqu'à nous.

14. Parce qu'on n'est plus en retard le matin.

15. Parce qu'on a le temps de boire deux cafés sans presse.

16. Parce qu'on peut passer la journée en vêtements mous.

17. Parce qu'on renoue avec d'anciennes passions.

18. Parce qu'on développe de nouvelles idées pour occuper les enfants.

19. Parce qu'on apprend à ralentir, sans culpabiliser.

20. Parce qu'on se découvre une force et une résilience collective et individuelle.

21. Parce qu'on n'est plus obligé d'être pris dans le trafic tous les matins.

22. Parce qu'on fait un vrai ménage du printemps.

23. Parce qu'on apprend à être heureux avec moins.

24. Parce que nos enfants nous impressionnent par leur compréhension du monde actuel.

25. Parce qu'on sait que tout goûtera meilleur après.





L'équipe de Salut Bonjour est d'ailleurs reconnaissante de vous savoir si assidument à l'écoute, chaque matin. Merci!