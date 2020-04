5 cabanes à sucre traditionnelles qui offrent un petit plus

Ce n’est pas le choix de cabanes à sucre qui manque dans notre Belle Province. Il y en aurait au moins 200 selon les calculs de Tourisme Québec et de cabaneasucre.org.

Envie d'un petit extra pour accompagner votre tire sur la neige cette année? Que ce soit pour le menu ou les options d’activités, ces cinq endroits traditionnels pourraient vous intéresser.

La Cabane à Tuque: pour un menu 100 % végane

Mont-Tremblant, Laurentides

Ici, on récolte l’eau d’érable de façon traditionnelle à la chaudière, on vous accueille dans une maison écologique de seulement 35 places et on vous sert un menu 100 % végétalien, cuisiné sur place avec des ingrédients provenant de fermes bio locales. Si vous arrivez au bon moment, vous verrez l’évaporateur à l’oeuvre et en apprendrez plus sur la fabrication du précieux sirop.

Info

L’Érablière du Versant Avila : pour de la glisse et de la glissade

Piedmont, Laurentides

Saviez-vous qu’on pouvait combiner ski et oreilles de crisse au Sommet Saint-Sauveur? Située directement au bas des pentes du Versant Avila et juste à côté des glissades sur tube, la cabane L’Érablière propose un menu du temps des sucres classique, dans une ambiance d’autrefois. Des forfaits glissade et repas sont notamment en vente.

Repas végés et végétaliens aussi offerts / Info

Le Village sucré, Village québécois d'antan : pour un village historique

Drummondville, Centre-du-Québec

Votre sortie à la cabane sera très remplie si vous allez au Village sucré, au milieu du décor des années 1810 à 1930 du Village québécois d’antan. Au programme: rallye thématique, visite d’une authentique cabane à sucre du 18e siècle, labyrinthe dans un camp de bûcheron, tour en voiture à chevaux, repas traditionnel de cabane... et arrêt à la beignerie du village si, par miracle, vous avez encore faim.

Info

La Cabane à pomme à l’érable, Labonté de la pomme : pour un menu repensé

Oka, Laurentides

Une cabane à sucre au milieu d'un verger ? Il en existe quelques-unes au Québec, entre autres à Oka. Durant le temps des sucres, la «cabane à pommes» de Labonté de la pomme propose des repas à l’érable mettant à l’honneur des produits du terroir et des classiques de cabane revisités, dont une soupe à l’oignon particulièrement décadente. Différentes formules sont offertes: menu traditionnel «rehaussé», «brunch gourmand», «temps des sucres gastronomique»...

Options végétariennes, sans gluten, sans porc disponibles ; Apportez votre alcool / Info

La Sucrerie de la montagne : pour de l'hébergement

La Sucrerie de la montagne offre une expérience de cabane totalement traditionnelle: décor d’antan, récolte de l’eau d’érable à la chaudière, évaporateur au feu de bois, repas classique incluant «fèves au lard du chantier» et «ragoût de boulettes»... Mais ce qui la distingue , c’est qu’on peut y passer la nuit dans des maisonnettes (dignes d’un roman du terroir!), directement sur le mont Rigaud.

Info

>> Pour trouver une cabane: cabaneasucre.org ou www.quebecoriginal.com/fr-fr/recherche/cabanes