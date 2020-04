La peinture est un bon moyen pour que nos enfants expriment les émotions qu'ils vivent depuis le début de la quarantaine

Nombreux sont les parents qui se creusent les méninges pour proposer des activités éducatives et créatives à leurs enfants, particulièrement en ces temps de confinement. Les émotions que vivent nos enfants sont parfois ambiguës. En plus de les occuper, la peinture peut être un excellent moyen pour leur permettre de s'exprimer librement.

L'artiste peintre Lysa Jordan a l'habitude d'offrir des ateliers créatifs. Depuis le début de la crise, elle s'est tournée vers des ateliers en ligne pour continuer à offrir du contenu créatif et ludique aux parents, tout comme aux enfants. Afin que vous ayez autant de plaisir à peindre que vos tout-petits, elle vous dévoile ses meilleurs conseils. À vos pinceaux!

Revenir à la base

Si vous souhaitez développer la fibre artistique de votre enfant, la première étape est de vous procurer le matériel nécessaire. Lysa Jordan conseille de choisir l'aquarelle ou la gouache pour les enfants. Non seulement ces deux médiums sont faciles à nettoyer, mais ils sont aussi très économiques.



Conseil de Lysa #1

Il est possible de les utiliser ensemble, dans une même composition, pour plus de créativité et de possibilités!



De plus, vous aurez besoin de papier aquarelle et de papier régulier, comme du papier d'imprimante, des crayons à colorier, une palette d'aquarelle en godet ou de la gouache et quelques pinceaux.



Conseil de Lysa #2

Quand j'enseigne aux enfants, j'aime beaucoup commencer par leur expliquer le concept des couleurs. Ils vont rapidement se rendre compte que les possibilités dans le monde de la couleur sont extrêmement grandes.

Lysa Jordan croit que le cercle chromatique est super intéressant pour initier les enfants. On peut réaliser un cercle chromatique avec les couleurs primaires et secondaires au crayon à colorier et ensuite à l'aquarelle.

Stimuler la créativité

Très rapidement, vous remarquerez que vos enfants sont très intuitifs. Vous verrez qu'ils ne ressentiront pas la compétition et qu'ils ne seront pas intimidés par la peinture. Seule la créativité comptera à leurs yeux. Il s'agit d'un avantage indispensable qu'on aurait avantage à imiter, en tant qu'adulte.



Lysa Jordan remarque que, durant ses ateliers avec les adultes, ceux-ci se retrouvent plus souvent en compétitions les uns avec les autres. La comparaison n'est pas utile en création.



Conseil de Lysa #3

Durant mes ateliers, je répète constamment que c'est une activité pour soi, pour le plaisir et pour se détendre et non pour se comparer aux voisins ou encore pour avoir des attentes.

Le plus important, selon elle, est de donner l'espace et le temps aux enfants pour créer tout simplement. Ça tombe bien, ils en ont amplement ces jours-ci. Le processus créatif a quelque chose de bon, car il renforce l'identité d'une personne.

Conseil de Lysa #4

Une activité créative comme la peinture peut aussi leur permettre de s'exprimer et de faciliter l'expression d'idées et d'émotions.

Invitez vos enfants à vous partager ce qu'ils vivent!

Pour tout savoir sur les ateliers en ligne de Lysa Jordan, rendez-vous ici.