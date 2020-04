Depuis plus de 30 ans, Anthony Kavanagh nous impressionne avec ses multiples talents. C’est à la fois un humoriste, un acteur et un animateur qui fait sa marque dans toute la francophonie. Malgré le confinement, ce showman ne chôme pas et nous offre aujourd’hui son tout premier single Let You Go.

