Peindre les armoires de cuisine, oui ou non?

La décision de repeindre ses armoires de cuisine n’est pas à prendre à la légère. Il est primordial que le résultat soit esthétique et durable. Voici des conseils pour y arriver.

ÇA VAUT LA PEINE?

Oui, à condition que nous aimions la configuration de notre cuisine et que les armoires et les caissons soient en bon état. Ça permet de donner une seconde vie à la pièce, d’actualiser son look, et ce, à prix doux. J’entends souvent des gens déclarer que c’est insensé de peindre du bois. Eh bien, pour ma part, je crois qu’il est préférable de le repeindre pour alléger notre décor plutôt que de l’envoyer au recyclage.

Il faut toutefois garder en tête que ça demeure de la peinture: tout doit être fait dans les règles de l’art pour obtenir un résultat impeccable. Au moindre doute, on n’hésite pas à visiter un marchand de peinture ou une quincaillerie pour s’assurer que l’on s’y prend correctement et en utilisant les produits appropriés.

COMMENT FAIRE

Retirer les portes d’armoires. Petit truc du métier: numéroter les portes et l’intérieur des caissons correspondants en inscrivant les numéros sur de petits morceaux de ruban- cache; ça facilitera la réinstallation.

Nettoyer toutes les surfaces à peindre avec un dégraissant puissant.

Si les armoires sont en bois, les poncer légèrement pour enlever le lustre du vernis; nettoyer à nouveau pour retirer toute poussière.

Appliquer une couche d’apprêt et laisser sécher.

Appliquer deux couches de peinture. Poncer légèrement les surfaces entre chaque couche pour obtenir un meilleur résultat.

ASTUCES DÉCO

Peindre également le dosseret en céramique ou le comptoir (oui, c’est possible aussi!).

Changer les poignées d'armoires contre des modèles au goût du jour.

Peindre l’îlot d’une autre couleur que les armoires pour dynamiser la pièce.

Changer les luminaires et les tabourets pour compléter la transformation de la cuisine.

