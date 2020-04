Plus que jamais, nous devons vivre dans le moment présent

Alors que notre passé n'est plus qu'un doux souvenir de soupers entre amis, notre futur est jonché d'incertitudes. Impossible de savoir ce que nous réservent les prochains mois, voire les prochaines semaines. Plus que jamais, le fait de vivre dans moment présent nous permettra de traverser cette crise une journée à la fois, un geste à la fois et une pensée à la fois. Êtes-vous prêt à essayer?

Voici 10 trucs pour se réapproprier l'instant présent :





1. Mettre par écrit ce qu'il y a de bon et de beau dans notre vie

Plus que jamais, il est temps de se concentrer sur ce qu'il y a de bien dans notre vie. Tous les matins en se levant ou tous les soirs avant d'aller au lit, mettons par écrit 3 choses pour lesquels nous sommes reconnaissants pour réaliser que le bonheur est aussi dans les petites choses. Voici 25 raisons de dire merci.





2. Répétez des mantras lumineux

En plus de les répéter tous les jours, pourquoi ne pas les apposer ici et là dans la maison? De cette façon, on s'assure de toujours rester connecté au positivisme. Les post-it sont nos meilleurs amis. Choisissons ceux qui nous font le plus vibrer. Voici 10 mantras à répéter jusqu'à ce que tout aille bien.





3. Faire jouer une chanson

La musique est un excellent moyen pour se replonger dans l'instant présent, surtout lorsque nous sommes tourmentés ou tracassés. Prenons le temps de nous imprégner de chaque mélodie, de chaque parole, question de savourer pleinement le spectacle qui nous est offert. Voici 10 chansons motivantes.





4. Respirer profondément

Rien de plus facile, vous me direz? Pourtant lorsque nous vivons un moment stressant, notre rythme cardiaque et notre respiration s'accélèrent. En prenant conscience de notre respiration, on s'assure d'être ici et maintenant.





5. Faire appel aux sens

Il est difficile de revenir à l'instant présent en période de stress. Une des façons d'y arriver est de nommer une chose que l'on voit, que l'on sent, que l'on touche et que l'on entend. Notre esprit s'ancrera tout naturellement dans l'instant présent. Cet exercice peut être répété à n'importe quel endroit.





6. Créez de l'espace

Beaucoup d'entre nous profite de cette période de confinement pour faire le ménage. C'est un bon réflexe de faire le tri de ce dont on ne se sert plus, de mettre de l'ordre de nos garde-robes. On crée ainsi plus d'espace autour de nous et... en nous.





7. Jouer avec des enfants

Ceux qui ont la chance d'avoir des enfants à la maison ont tout intérêt à se rapprocher de leur réalité. Les enfants ont cette facilité d'être dans l'instant présent... une faculté que nous avons probablement oubliée. Ils ont beaucoup à nous enseigner!





8. Faire une chose à la fois

Même si ça peut paraître banal, le fait de poser un geste à la fois va permettre de le vivre pleinement, sans s'éparpiller physiquement et mentalement. Prenons le temps de bien faire les choses dans le respect de notre condition. Voici 14 choses que nous remettions à plus tard qu'il est temps de faire.





9. Faire de la méditation

La méditation permet, petit è petit, de se libérer du stress. Ceux qui souhaitent s'initier pourraient se tourner vers notre guide.





10. Sourire

Même si nous n'en avons pas envie nécessairement, souriez! Faisons-le pour nous-mêmes, mais aussi pour nos proches et pour ceux que nous croisons dans la rue. Le sourire déclenche un mécanisme de bonheur dans le cerveau, c'est instantané.