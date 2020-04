Du blanc, du rouge et du rosé disponibles en ligne

Les suggestions de Philippe Lapeyrie.

1- Un muscadet alliant tension, élégance, énergie et pureté!

Muscadet-Sèvre-et-Maine 2018

Les Bonnets Blancs - Domaine Bonnet Huteau

Loire - France

Code : 14240195

Taux de sucre : 3 g/L

Prix : 19,50 $

Disponibilités : 110 succursales et 140 bouteilles en ligne

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : du crabe des neiges, des moules au vin blanc, un ceviche de pétoncles...

Si vous aimez les blancs au profil frais, digeste, épuré, aérien et sans flafla de maquillage technologique, vous craquerez vous aussi pour ce vin du pays nantais dans l'enivrante vallée de la Loire! C'est bio, bien all dente, tonifiant et clair comme de l'eau de roche. Impeccable dès maintenant sur la jeunesse de son fruit, mais également lors des 3 ou 4 années à venir.

2- Un efficace et tout à fait recommandable rosé du nord de l'Italie!

Pinot Grigio Rosé 2018

Simboli - Cantina La Vis

Vénétie - Italie

Code : 12667911

Taux de sucre : 4,1 g/L

Prix : 12,70 $

Disponibilités : 225 succursales en province et 675 bouteilles en ligne

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : une sandwich bacon-laitue-tomate, des filets de poisson, une salade du jardin...

Rien ne cloche et rien ne fait défaut dans ce rosé fait de pinot gris à 100%. Sans être hyper gracieux, grandement élancé ou irrésistible, le produit est frais, facile, sans sucre et bien plaisant pour son petit prix. Consommez la bouteille lors des 6 à 12 mois pour profiter au maximum de sa fraîcheur et son éclat.

3- Un gourmand, fourni et tout d'un bloc cabernet de la vallée de Maipo!

Cabernet Sauvignon 2017

Antiguas Reservas - Cousiño -Macul

Vallée de Maipo - Chili

Code : 212993

Taux de sucre : 2,3 g/L

Prix : 17,45 $

Disponibilités : 390 succursales en province et 495 bouteilles en ligne

Servir à 16-17 degrés Celsius

Une trilogie de mini-burgers, des côtes levées bien juteuses...

Ce classique et indémodable cabernet sud-américain figure parmi les meilleurs choix de rouges en produits courants au répertoire de la SAQ. Égal à lui-même et sans fausse note depuis des lunes, ce vin de la famille Cousiño possède un style quelque peu européen. Ni trop alcoolisé, ni trop concentré, le produit est tout à fait recommandable pour moins de 18 $. Je vous dirais bien de ne pas l'oublier plus de 4 ou 5 ans dans votre réserve, mais nous avons bu un 2001 qui tenait encore assez bien la route...