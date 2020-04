La super lune rose de ce soir a quelque chose de spécial

Alors que le monde entier espère un miracle, voilà qu'une super lune rose fera son apparition dans le ciel, mardi le 7 avril à 22h35. Cette nuit, un simple coup d'oeil à la fenêtre vous permettra d'observer ce phénomène rarissime.



Il se pourrait que vos yeux brillent plus fort qu'à l'habitude. La pleine lune du mois d'avril est reconnue pour être plus brillante et plus imposante que ses acolytes des autres mois. Ce qui la rend 30% plus étincelante et de 7% à 14% plus grosse qu'à l'habitude, c'est sa proximité avec la terre.





Cette pleine lune, qui survient chaque année lors de l'équinoxe du printemps, est aussi appelée à travers le monde la « super lune rose ». Ce surnom lui est donné en référence aux fleurs de cerisiers, qui apparaissent dans certaines régions à cette période de l'année. Chez nous, au Québec, on verra plutôt le phlox fleurir à la fin du mois d'avril.

Vous l'aurez compris, même si elle sera magnifique, cette lune ne portera pas des habits roses!





Comme chaque pleine lune, celle de mardi apportera son lot de perturbations sur notre monde. Elle amènera certains zodiaques à faire preuve de courage pour passer à l'action. Ce sera entre autres le cas pour les Béliers qui célèbrent leur anniversaire en avril. Ceux-ci devront être à l'écoute, car ils pourraient avoir une illumination qui les mène à un grand projet.





Dans tous les cas, elle fera appel à notre sens des responsabilités. Elle nous forcera à faire le point sur nos relations. L'action sera au coeur de nos décisions, tous signes confondus.