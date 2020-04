10 façons de passer le temps avec chéri(e) pour être encore plus uni après la crise

Vous avez épuisé toutes les séries disponibles, joué à tous les jeux possibles et inimaginables, nettoyé chaque racoin de la maison, mais vous avez encore du temps libre? Si la quarantaine n'est pas aussi romantique que vous ne l'aviez prévu, il pourrait être intéressant de raviver la flamme en faisant l'une de ces 10 activités.



1. Répondre à un questionnaire de 36 questions pour retomber amoureux.

L'idée est simple : il suffit de s'installer dans un endroit calme de la maison avec votre partenaire et de lui poser 36 questions précises pour retomber amoureux de lui. Vous devrez disposer d'un minimum d'une heure et vous devrez faire preuve d'ouverture et de vulnérabilité.





2. Prendre un bain ensemble avec des bulles.

Rares sont les fois où nous avons autant de temps. Vous pourriez donc allumer des bougies, faire couler un bain chaud et vous blottir dans les bras de l'être aimé.





3. S'initier à Tik Tok.

Les défis à réaliser à deux ne manquent pas sur cette nouvelle plateforme sociale. Pourquoi ne pas essayer l'un d'entre eux? Nous vous garantissons des heures de fous rires.





4. S'entraîner ensemble.

C'est toujours plus motivant de s'entraîner à deux et ça l'est encore plus lorsqu'il s'agit de votre partenaire de vie. Vous connaissez la rumeur? Les couples qui s'entraînent ensemble restent ensemble.





5. Se faire un souper aux chandelles.

Faites comme si ce souper en tête-à-tête était au restaurant : enfilez votre plus bel habit, sortez votre baume à lèvres et allumez les chandelles parfumées. C'est le moment de vous aimer.





6. Lisez à voix haute des poèmes.

Les plus romantiques d'entre vous pourraient lire des poèmes, tirés d'un livre, à l'être aimé. À tour de rôle, échangez-vous des mots d'amour inspirants.





7. Amenez le matelas dans le salon.

En quarantaine, il n'y a plus de règles! Transportez le matelas de la chambre au salon et écoutez tous ces films que vous avez vus trop de fois.





8. Invitez-vous dans l'univers de l'autre.

Votre partenaire fait du yoga ou s'amuse aux jeux vidéos ? C'est l'occasion parfaite pour vous ouvrir à cet univers qui ne vous a peut-être jamais intéressé auparavant. Laissez-le vous enseigner ce qu'il aime.





9. Jouer à des jeux toute la journée.

Pour rire un peu, vous pourriez initier au début de la journée une partie de « ni oui ni non » ou de « mots interdits ». Vous aurez tout votre temps pour épier l'autre!





10. Faites vous livrer un repas pour emporter.

Vous en avez assez de concocter trois repas par jour? Encouragez l'économie locale et commandez votre repas!