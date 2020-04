« Crazy pet lover » : 10 preuves que votre animal est au centre de votre vie

Difficile, pour vous, de mesurer l'amour que vous portez à votre animal domestique? Vous êtes peut-être un « crazy pet lover ». Pour en avoir le coeur net, voici 10 preuves que votre chat ou votre chien est au coeur de votre vie... pour les bonnes raisons!

1. La photo de votre fond d'écran est celle de votre animal.

Et vous ne pouvez vous empêcher de déballer tout votre sac chaque fois qu'une personne vous demande qui est cet animal sur votre écran de téléphone. Tout y passe : son nom, son âge, sa race, sa couleur, mais surtout, son affection pour vous.





2. Vous avez choisi votre partenaire de vie parce qu'il aimait autant les animaux que vous.

Impossible de vous imaginer partager votre vie avec quelqu'un qui n'aime pas votre chat ou votre chien : ce serait trop cruel! Chaque fois que vous rencontrez une nouvelle personne, vous vous assurez que vos « valeurs » sont similaires.





3. TOUS les animaux sont aussi les vôtres.

Vous n'avez pas que votre animal à vous occuper, il y a aussi tous les autres chats qui viennent à votre fenêtre le matin pour avoir de l'attention et de la nourriture et le chien de votre voisin que vous prenez plaisir à caresser tous les jours. Vous les aimez (presque) autant que le vôtre.





4. Vous passez généralement vos 5 à 7 à regarder votre montre.

Ce n'est pas que la soirée est ennuyante, au contraire, mais vous avez hâte de retrouver votre animal... surtout si vous savez qu'il est seul depuis un moment. Rares sont les fois où vous vous éternisez durant ces soirées.





5. Vous vous demandez souvent ce que pense votre animal à un moment précis de la journée.

Que pense-t-il de moi? Que fait-il lorsque je ne suis pas là? Que me dirait-il s'il pouvait parler? Si vous vous posez l'une ou l'autre de ces questions, vous faites partie de ceux qui se préoccupent de leur animal.





6. Vous ne calculez jamais l'argent que vous dépensez pour lui.

Vous ne regardez pas ce que vous dépensez pour le rendre heureux. Vous souhaitez qu'il ait la meilleure nourriture possible, les friandises les plus délicieuses, les jeux les plus intéressants, les vêtements les plus mignons.





7. Vous lui parlez à voix haute comme s'il pouvait vous comprendre.

Il vous arrive même de lui confier quelques secrets! Après tout, vous êtes certains qu'il ne le dira à personne.





8. C'est plus fort que vous, vous envoyez à vos amis cette photo mignonne de lui que vous venez de prendre

Même si vous savez que vos amis ne s'y intéressent pas autant que vous, vous le faites quand même! Impossible de garder pour vous cette mignonne image de lui. Vous avez envie que le monde entier voit à quel point il est adorable.





9. Vous voyagez rarement le coeur léger.

C'est toujours avec un petit pincement au coeur que vous faites vos valises. Vous savez qu'il sait que vous partez pour l'étranger. Même s'il est entre bonnes mains durant votre séjour, vous pensez souvent à lui.





10. Vous savez qu'il est unique.

Vous savez que la relation que vous vivez, personne ne la comprend vraiment. Vous savez aussi qu'aucun autre animal ne pourra prendre sa place dans votre coeur. Il est unique!