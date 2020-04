Certains choisissent, délibérément ou non, de s'installer à la campagne plutôt qu'en ville. Bien que les avantages de vivre dans une métropole soient nombreux, ceux qui habitent loin des gratte-ciels et des klaxons vous diront qu'ils sont heureux là où ils sont. Voici 10 avantages de vivre en campagne, surtout en ce moment.





1. Ceux qui vivent en campagne peuvent nourrir une famille complète grâce à ce qu'ils font pousser dans leurs cours arrière.

Souvent, ceux qui habitent en campagne ont assez d'espace pour faire pousser un potager assez généreux pour nourrir tout le village. Ce n'est pas surprenant que les gens se nourrissent presque exclusivement de savoureux produits locaux.





2. Ceux qui vivent en campagne peuvent avoir plein d'animaux.

Il y a assez d'espace en campagne pour accueillir tous les animaux que l'on désire. Là bas, on ne se limite pas, tous les chatons sont permis. Les amoureux des animaux sont choyés!





3. Ceux qui vivent en campagne n'ont pas besoin de sortir du trottoir pour garder une distance de deux mètres lors des promenades.

À la campagne, il y a assez d'espace pour que chacun puisse prendre l'air sans se croiser. Il est possible de marcher pendant des heures et de ne croiser que de petits animaux sauvages. Le bonheur!





4. Ceux qui vivent en campagne peuvent s'aimer autour d'un feu.

Alors que les journées ensoleillées se frayent un chemin dans notre quotidien, plusieurs auraient envie de se réunir près d'une source de chaleur. Ceux qui habitent en campagne peuvent se faire un feu à l'extérieur, qui crépitera pendant des heures. Aucun voisin ne s'en plaindra!





5. Ceux qui habitent en campagne peuvent vivre librement.

Nul besoin de vous couvrir en passant devant une fenêtre, si vous habitez en campagne. La nature vous procure l'intimité dont vous avez besoin pour vous épanouir librement avec votre douce moitié.





6. Ceux qui habitent en campagne se réveillent au chant des oiseaux.

Ceux qui habitent en campagne se font généralement réveiller par un bruit d'oiseaux ou d'insectes avant de se faire réveiller par le bruit d'une alarme ou celui des éboueurs.





7. Ceux qui habitent en campagne ont généralement une plus grande maison.

Le prix d'un terrain ou d'une maison en campagne est plus abordable que celui qui est proposé à la ville. Ceux qui vivent en campagne peuvent souvent se permettre d'acheter une demeure plus grande et conviviale, car les prix sont plus bas.





8. Ceux qui habitent en campagne savent que chaque saison est magnifique.

En campagne, tout particulièrement, il n'y a pas que l'été qui est magique. Chaque paysage offre son lot d'émerveillement et de bénéfices. Les quatre saisons méritent une balade dans les bois.





9. Ceux qui habitent en campagne sont généralement moins stressés.

Comme tout est plus paisible, ceux qui habitent en campagne sont moins stressés. Ils ne connaissent pas le trafic, le transport en commun et les retards. Bien que la vie ne soit pas parfaite, elle est généralement plus douce.





10. Ceux qui habitent en campagne ont souvent des relations plus profondes.

Comme le rythme de vie est moins effréné et que la population est moins nombreuse, la campagne est propice aux relations plus durables. Non seulement les gens connaissent l'histoire de tous leurs voisins, mais ils établissent les liens de confiance avec eux.

La nature vous appelle? La quatrième saison d'Arrive en campagne, animée par le chef Stefano Faita, revient le 9 avril à TVA.

Soyez à l'écoute tous les jeudis à 19h30.