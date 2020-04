Avoir un animal de compagnie tout en étant zéro déchet, c'est possible?

Sans être parfaits, nous souhaitons tous faire notre part. Ceux qui adoptent un mode de vie zéro déchet vous dirons que tout est possible. En suivant ce guide, vos petits êtres à quatre pattes ne se rendront même pas compte que vous avez changé vos habitudes.

Sortir les animaux... plus souvent!

La seule façon de ne plus utiliser les « pipi pads » est de veiller à ce que votre chien fasse ses besoins à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Pour ce faire, il faudra être attentif et le sortir plus souvent. Si votre animal ne peut se contraindre à faire tous ses besoins au grand froid, vous pourriez utiliser des tapis d'entraînement lavables et réutilisables.

Cuisiner les gourmandises soi-même

Les gâteries que l'on achète pour nos animaux viennent toujours dans des sacs en plastique, qui ne sont pas réutilisables. Or, plusieurs recettes goûteuses, conçues spécialement pour nos amis à quatre pattes, sont disponibles sur internet. En plus de réduire considérablement vos coûts, vous réduirez vos déchets.

Utiliser des jouets de qualité

C'est vrai, certains animaux sont plus destructeurs que d'autres quand vient le temps de jouer. Toutefois, il est préférable d'opter pour des jouets de qualité, qui auront une durée de vie plus longue. Certains matériaux sont plus durables, comme le bois. Autrement, la récupération d'objets pourrait être envisagée, mais vous devrez vous assurer qu'ils sont sécuritaires.

Acheter biologique

Que ce soit la nourriture ou les produits nettoyants, il est recommandé d'utiliser des produits qui ont reçu la certification biologique du Canada.