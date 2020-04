Pâques: 10 idées déco avec la nourriture

Pâques est le moment idéal de se rassembler autour d’un bon repas. Que ce soit pour le brunch ou un souper familial, voici quelques idées déco à intégrer au menu.

Ed Judice

Pour réaliser ce mignon petit poussin de fruits frais, utilisez un petit ramequin rempli de morceaux d’ananas en boîte (vous pouvez aussi utiliser une tranche d’ananas). Découpez des pattes dans des abricots séchés et taillez la crête à l’aide d’une fraise. Des bleuets pour les yeux et un petit triangle de mangue pour le bec, le tour est joué!

Echoes of laughter

Utilisez un emporte-pièce en forme de lapin pour découper des morceaux de melon d’eau. Vos cocktails seront beaucoup plus festifs!

Découpez votre pâte à pizza de façon à former un oeuf. Décorez de fruits frais et servez le tout avec du sirop d’érable, une sauce au chocolat ou au caramel.

Les oeufs farcis obtiennent toujours un franc succès! Ajoutez une touche de fantaisie en les présentant sous forme de poussins en pleine éclosion! Découpez délicatement le blanc en forme de zigzag pour imiter une coquille brisée. Utilisez une douille à pâtisserie pour les farcir. Ici, on a utilisé un petit bout de carotte pour le bec et des petits bouts de cornichons pour les yeux.

Des carottes et du hummus c’est bien, mais présenté de cette façon, c’est encore mieux! Remplir un petit pot de hummus que vous pourrez insérer dans un petit pot de terracotta. Plantez-y quelques petites carottes auxquelles vous aurez ajouté un peu de persil en guise de feuillage.

Videz le centre d’un pain rond de façon à pouvoir y insérer votre bol à trempette. Utilisez les retailles pour former les oreilles et la queue du lapin. Pour la tête, vous pouvez utiliser un pain plus petit. Fixez le tout à l’aide de cure-dents. Utilisez des pépites de chocolat pour les yeux et une tranche de radis pour former le museau. Votre trempette sera plus populaire que jamais!

Ces oeufs auront un succès fou auprès des enfants, et ils se réalisent en un rien de temps! Des tranches de bacon pour les oreilles, du fromage à la crème et des bleuets pour les yeux, une framboise pour le nez et du fromage râpé pour les moustaches.

Rien de bien compliqué ici, tout est dans la façon de disposer les crêpes! Pour une touche de «réalisme», n’oubliez pas la crème fouettée pour la queue!

La trempette au fromage à la crème déguisé en carotte, on aime! On la façonne de manière à former une carotte et on recouvre de fromage râpé jaune. Un bouquet de persil viendra compléter l’illusion.

Quand vient le temps de créer votre assiette de fruits, utilisez un dessin pour vous guider. Pour le reste, laissez aller votre imagination!