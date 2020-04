Geneviève H. Dumont vous a préparé une fête de Pâques toute spéciale et on est très impressionné

D'une fois à l'autre, Geneviève Hébert-Dumont, notre présentatrice météo, nous impressionne par sa créativité. Malgré le contexte, elle a voulu que la fête de Pâques soit célébrée dans le plaisir et la gourmandise. Elle nous suggère quelques idées pour un dimanche réussi et original avec les enfants.

Fleurs fraîches et vaisselle vintage

C'est le moment de sortir la vaisselle que vous boudez depuis des années! Celle qui vous a été léguée en héritage, celle que vous trouvez démodée. Elle peut parfaitement convenir si elle est colorée ou encore si elle a des motifs printaniers. Peut-être que votre vaisselle d'extérieur pour l'été n'est pas trop loin et qu'elle peut convenir aussi. Faites-vous confiance!

Vous vous en inspirerez pour la décoration de vos cocos afin d'uniformiser le tout.

Vous pourrez aussi y agencer vos bouquets de fleurs fraîches! J'en profite pour vous rappeler que certains fleuristes locaux continuent d'opérer avec des livraisons. Peut-être n'auront-ils pas l'ensemble de leur inventaire habituel, vu les circonstances, mais c'est le temps des tulipes entre autre, et le feuillage est généralement disponible! Je sais que le « Jardin de Mathilde » à Montréal livre et que « Westminster Florist » le fait également. Mais ça vaut la peine d'appeler près de chez vous pour savoir!

J'ai craqué pour cette idée de prendre un petit lapin en chocolat vide, manger ses oreilles et verser du lait ou une crème alcoolisée à café à l'intérieur. Les enfants vont adorer c'est certain! Si vous avez encore du temps pour commander, pensez à acheter local comme Chocolat favoris par exemple! Ils se retrouvent aussi en épicerie si vous avez à y aller de toute façon.

Pour la décoration des cocos de Pâques vous pouvez utiliser de la peinture, des collants, du vernis à ongles, du papier de soie de couleur ou des serviettes de table en papier avec du « mod podge » ou tout simplement des crayons de couleur!

Brunch naturellement élégant

Le blanc et les teintes naturelles sont faciles à utiliser. J'ai utilisé des assiettes blanches parce qu'elles se retrouvent dans la plupart de nos maisons et j'ai mis un "sous-assiette" en paille parce que l'osier et la paille sont souvent utilisés dans les décors de Pâques. Pâques rime souvent avec printemps et les fleurs séchées ne seraient peut-être pas votre premier choix, mais puisqu'ils se peut que vos fleuristes locaux soient malgré tout fermés, eh bien vous pouvez très bien prendre ce que vous avez sous la main. Les branches de coton peuvent aussi rappeler les queues de lapins!

Je ne prétend pas avoir inventé cette idée! J'ai vu plusieurs personnes suggérer cette présentation de serviettes sur Pinterest et je trouvais ça TELLEMENT charmant! Voici comment j'ai fait :

- Vous prenez une serviette en tissu ou en papier, vous la pliez en triangle une première fois, puis vous la roulez.

-Vous enroulez l'œuf avec la serviette afin de laisser les deux extrémités libres et vous attachez avec un fil.

-Vous pouvez ajouter des fleurs et même demander aux enfants de dessiner des visages de lapins sur les cocos!

Cette guirlande est super facile à faire! Trouvez un dessin de lapin sur Internet, faites-le imprimer et découpez-en le nombre que vous voulez! Avec des boules de ouate ou avec des pompoms que vous avez à la maison, faites des queues aux lapins avec de la colle-chaude. Ne reste plus qu'à faire des petits trous pour passer le fil et le tour est joué!

J'ai ENCORE trouvé cette idée sur Pinterest et je voulais l'essayer moi-même avant de vous la suggérer. Elle fonctionne! J'ai pris des brioches congelées du commerce et j'ai déroulé quelques brioches pour en faire des oreilles de lapin avant de les faire cuire. Assurez-vous de modeler les oreilles afin qu'elles soient bien allongées avant la cuisson pour ne pas que vos lapins ressemblent à Mickey comme ce fut un peu le cas pour moi!

Le brunch branchée avec la famille élargie





J'ai décidé d'exploiter l'îlot dans ce cas-ci parce que ça peut être pratique d'être tous collés pour faire un FaceTime avec grand-papa ou grand-maman.









Ici j'ai opté pour des plantes comme centre de table. Je vous suggère de rassembler les plantes que vous avez à la maison peu importe leurs grosseurs ou couleurs! Je trouve qu'avec les pots en terra-cotta, on va chercher une petite thématique un peu « carotte » avec le pot et les feuilles sur le dessus! Bon c'est un peu tiré par les cheveux, mais il faut être créatifs avec ce qu'on a dans les circonstances! Haha!









Toujours dans la thématique « carotte approximative », j'ai mis mes serviettes de table vertes et en papier au dessus des assiettes orangées en guise de feuilles.







Finalement, vous pourriez faire de petits sacs à surprises en papier kraft. Voici comment j'ai fait :



- Prendre un sac en papier kraft

- Découper le haut du sac en faisant un triangle inversé à partir des deux coins. (Pour former deux oreilles)

- Avec de la colle chaude, coller un bout de ouate en guise de queue de lapin

- Remplir le sac de bonnes choses

- Attacher avec une ficelle



Les plantes que vous déposerez en guise de centre de table peuvent aussi en être des nouvelles à offrir en cadeau! Certains fleuristes ont une belle variété de plantes à faire livrer!