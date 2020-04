Se faire livrer le brunch de Pâques à la maison, c'est possible

La fête de Pâques se célèbre habituellement toute la famille réunie autour d’une grande tablée généreuse gourmande. Or, cette année, dans le contexte, il ne sera pas possible de poursuivre cette tradition. Par contre, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prévoir un bon festin de Pâques à la maison. Quelques restaurants ou entreprises ont même de belles options de brunch de Pâques à se faire livrer.

Voici des restos qui proposent un menu de Pâques à emporter ou à vous faire livrer:

Gens de Québec, vous pouvez compter sur le Grand Marché de Québec pour vous nourrir avec des produits de votre belle région. Le Marché propose une boite de brunch conçue spécialement pour souligner la fête de Pâques qui comprend un fromage de la Laiterie Charlevoix, des fèves au lard et un jambon à mijoter de la Boucherie Florent & Fils, une quiche aux champignons sauvages de la Tomaterie puis la tire d’érable de l’Érablière Godbout. Les portions peuvent nourrir jusqu’à 4 personnes et la boite coûte 50$. Tous les détails pour commander ce fabuleux festin se trouvent juste ici.

Peu importe la période de l’année, vous pouvez commander votre brunch et le manger dans le confort de votre lit grâce à l’entreprise Les brunchs de Mathieu. Différents menus brunch thématiques sont disponibles : le Québécois, le Végétarien, l’Américain, la Dent sucrée, etc. Les prix varient entre 23,95$ et 42,95$. Vous pouvez aussi ajouter tout plein d’extra pour encore plus de bouffe et de fun! Vous pouvez passer votre commande directement sur le site de l’entreprise ou bien via Uber Eats.

Pas mal toutes les entreprises vivent des moments difficiles financièrement, mais les cabanes à sucre qui ont l’habitude d’accueillir des centaines de tripeux de tire d’érable en l’espace de quelques semaines, ne l’ont vraiment pas facile. Certains ont donc décidé d’offrir leur menu des sucres en «take-out». Alors, si vous aviez prévu une sortie à la cabane à sucre en famille pour ce week-end de Pâques, pourquoi ne pas le faire quand même mais chacun de son côté sur Facetime!

Le restaurant Chez Victoire de l’avenue Mont-Royal ne propose pas nécessairement un brunch mais plutôt un bon repas copieux le soir de Pâques. Au menu, du steak de jambon fumé au sirop d’érable avec ses accompagnements. Le repas pour deux coûte 60$ et celui pour 4 personnes mont à 100$. Quelques extras sont disponibles comme des beignes de chez CRémy, du crabe des neiges ainsi que du vin. Vous pouvez réserver votre repas par téléphone et passer au restaurant pour récupérer votre bouffe à partir du 8 avril seulement.