3 bonnes bouteilles à moins de 15-16 $ pour ces temps difficiles

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

À voir aussi : Du blanc, du rouge et du rosé disponibles en ligne

1- Un blanc portugais tout à fait charmant et sans aucun vice coûtant une douzaine de huards

Vinho Regional Peninsula de Setúbal 2018

Adega de Pegões - Santo Isidro

Péninsule de Setúbal - Portugal

Code : 10838801

Prix : 12,70 $

Sucre résiduel par litre : 4,9 grammes

Disponibilités : 385 succursales en province et 125 bouteilles en ligne

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : des filets de poisson à chair blanche, des sushis, un plat de crudités...

Ils sont bien rares les blancs à petit prix qui nous offrent autant de plaisir en les buvant. Celui-ci est agréablement parfumé, caressant, sans lourdeur et tout en fraicheur. Rien de grand, rien à faire plier le genou, mais efficace et fort plaisant pour une facture tout à fait modeste. À boire au courant de 12 à 18 mois à venir.

2- Un rosé du Sud de la France qui est impeccable d'un millésime à un autre

Vin de Pays de Méditerranée 2018

Roseline - Château Sainte-Roseline

Provence - France

Code : 534768

Prix : 15,25 $

Sucre résiduel par litre : 1 gramme

Disponibilités : 395 succursales en province et 390 bouteilles en ligne

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : des salades à base de tomates, de poivrons, de menthe, de basilic, de crevettes fraiches...

Le Château Sainte-Roseline élabore de très jolis vins blancs, mais également de fort belles cuvées de rouges. Par contre, c'est définitivement leurs différentes gammes de vins rosés qui se démarqunte en dégustation, à mon humble avis. Ceux-ci allient toujours fraicheur, texture, délicatesse, rondeur, gourmandise, précision et parfums enivrants. Celui que je salue ici est leur entrée de gamme et il est tout fait réussi pour seulement 15 $. Ne le laissez pas flâner plus de 1 an ou 2 deux dans votre cellier.

3- Un rouge à petit prix qui est tout sauf gênant à servir

Dão 2015

Adega de Penalva

Beira - Portugal

Code : 13746485

Prix : 11,85 $

Sucre résiduel par litre : 4 grammes

Disponibilités : 110 succursales en province et 100 bouteilles en ligne

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : des viandes ou des volaille en sauce brune telles un hamburger steak ou un hot chicken.

Si vous avez goûté la version vin blanc, coûtant moins de 12 $, de ce même produit au cours de derniers mois, vous avez surement été fort surpris par le qualité de cet assemblage. On peut dire haut et fort que son «frangin» fait en rouge, est également sans fausse note pour son prix d'ami. Une cuvée passe-partout et sans esbroufe technologique qui ne souffre d'aucun complexe d'infériorité. Elle pourrait d'ailleurs faire un solide pied de nez à bien des pinards commerciaux et sans âme coutant 4-5 $ de plus la bouteille... Buvez-la dans les 18 à 24 prochains mois pour éviter les déceptions.