Jambon à l’ananas et à l’érable, grelots moutarde et fèves vertes

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

À voir aussi : Pain perdu aux bananes

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 35 minutes

Ingrédients

1 jambon Toupie de 650 à 800g

1/2 tasse (125ml) sirop érable

2 c. à table (30ml) de cassonade

1/2 ananas (l’équivalent de 3 tasses de cubes d’ananas)

400g fèves vertes blanchies

2 c. à table (30ml) d’huile d’olive

Fleur de sel

400g de grelots à chair jaune

1 échalote française ciselée

2 c. à table (30ml) de moutarde à l’ancienne

1 c. à thé (5ml) d’ail haché

2 c. à table (30ml) beurre salé

2 c. à table (30ml) d’huile d’olive

1/3 tasse (80ml) de parmesan râpé

3 brins de thym frais

Préparation

1. Préchauffer le four à 400F (200C).

2. Pour le jambon, commencer par ciseler l’échalote française et détailler l’ananas en gros dés de 2-3 cm. Couper ensuite le jambon en tranches épaisses et le réserver.

3. Dans un poêlon à feu moyen, chauffer l’huile et le beurre puis y faire suer les échalotes. Ajouter la cassonade et cuire une minute à nouveau et ajouter les cubes d’ananas et le sirop. Laisser cuire et réduire 4 à 5 minutes. Pour ceux et celles qui veulent mettre une touche de folie, vous pouvez à cet instant ajouter 30 ml de rhum brun et le flamber pour une touche d’exotisme. Retirer le mélange d’ananas pour disposer les tranches de jambon dans le poêlon et y remettre la garniture d’ananas. Enfourner ensuite pour 20 minutes à 400 degrés ce qui caramélisera légèrement l’ananas.

4. Pendant la cuisson du jambon, plonger les grelots dans une marmite d’eau bouillante pour 7 à 9 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient tendres puis les égoutter.

5. Ensuite, dans un poêlon, chauffer à feu moyen fort le beurre, l’huile et le thym frais. Ajouter les pommes de terre et à l’aide d’une fourchette, les écraser légèrement pour défaire la chair. Ajouter ensuite l’échalote et l’ail puis poursuivre la cuisson 1 minute. Disposer ensuite dans un bol et rectifier l’assaisonnement avec la moutarde, un filet d’huile d’olive, sel et poivre et une touche de persil haché (facultatif).

6. Dresser ensuite les assiettes avec le jambon, une belle garniture d’ananas à l’érable, les grelots à la moutarde et les fèves vertes.

Bon appétit !