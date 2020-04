9 ingrédients à avoir sous la main pour cuisiner une copieuse salade

Bientôt un mois que les lunchs ne font plus partie de notre routine... à notre grand bonheur! Maintenant que nous avons la possibilité de nous concocter un dîner frais et savoureux tous les jours, le bol de salade reste une option intéressante. La prochaine fois que vous irez à l'épicerie, assurez-vous d'acheter ces 9 ingrédients essentiels.

1. Une base verte

On n'y échappe pas. Pour une copieuse salade, ça prendra des épinards, de la roquette, du mesclun ou de la mâche. Pour encore plus de fantaisie et de saveur, on peut mélanger plusieurs sortes de laitues.

2. Des fruits séchés

Si vous avez des fruits frais, comme des mangues, des raisins ou des pommes, c'est encore mieux! Comme nous nous rendons moins fréquemment à l'épicerie, il pourrait être pratique d'acheter quelques variétés de fruits séchés, qui se conservent beaucoup plus longtemps.

3. Des noix

En plus d’être une bonne source de protéines, les noix sont des indispensables dans les salades. Vous pouvez choisir une variété de noix nature pour pouvoir les apprêter à votre façon, dans du sirop d'érable ou avec des épices maison.

4. Des légumineuses

Comme elles se conservent longtemps, qu'elles sont riches en fibres et en protéines, il est toujours utile d'avoir une boîte de conserve de pois chiches, de haricots ou de lentille à la maison.

5. Des fines herbes

Avec l'été qui est à nos portes, c'est le moment de se lancer dans le jardinage. Le fait d'avoir des herbes fraîches à votre disposition vous permettra de rehausser n'importe quelle salade.

6. Un fromage

On recherche la texture, mais aussi le goût! Que ce soit un morceau de bocconcini, de feta ou de halloumi, le fromage est un incontournable dans de nombreuses recettes. Assurez-vous d'en avoir toujours à portée de main.

7. Des croutons

Pour une salade bien équilibrée, ça prend une texture croustillante. Pour des croutons plus santé, vous pouvez opter pour une recette maison, faite avec le pain que vous avez à la maison.

8. Des grains entiers

Vous pouvez vous amuser à varier la source des grains entiers que vous mettez dans votre assiette : riz brun, quinoa, avoine. Faites-en pour la peine.

9. Une base à vinaigrette

La moutarde Dijon, du jus d'agrume, du sirop d'érable, du miel, des fines herbes sont tous des ingrédients qui vous permettront de réaliser une vinaigrette maison sur le pouce.