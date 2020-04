6 idées pour ajouter de la couleur au décor

La couleur nous fait voir notre intérieur sous un jour nouveau, frais et joyeux. Cette année, elle s’invite partout! Voici quelques idées inspirantes (et audacieuses) pour l’ajouter dans notre décor.

1.UNE MURALE

La murale a de nouveau la cote, mais dans des versions raffinées et stylisées qui n’ont rien à voir avec les scènes hawaïennes des années 1970. Elle permet d’injecter une bonne dose de couleurs et de motifs dans un décor minimaliste, ou encore d’égayer un coin de la maison où l’on ne souhaite pas installer de tableaux. Certaines entreprises (nomaddesign.ca et muralunique.com, par exemple) peuvent fabriquer le papier peint à partir de nos images ou de nos photos personnelles. D’autres proposent des créations originales d’artistes qui jouent le rôle de véritables œuvres d’art sur nos murs.

2. UN NOUVEAU TAPIS

Au même titre que les accessoires et les coussins, le tapis constitue une option pas compliquée pour intégrer les couleurs à la mode et dynamiser une pièce. Il apporte de la chaleur, insonorise et complète élégamment la déco. Entre les teintes douces ou foncées, les motifs légers ou intenses, notre cœur balance? Les designers recommandent de choisir un modèle sobre qui agira comme un trait d’union si les pièces de mobilier sont un peu dépareillées et, à l’inverse, d’oser les imprimés et les nuances vives si le décor est trop sage.

3. DES TABLEAUX

Mindthegap

Quand on envisage d’ajouter de la couleur, la première idée qui nous vient généralement en tête, c’est de repeindre les murs. On peut toutefois choisir d’installer simplement des œuvres d’art colorées. Photographies, sérigraphies, aquarelles, peintures à l’huile vintage... Il y en a pour tous les goûts! Pour un look de pro, on soigne l’encadrement et l’accrochage et on fait des rappels des teintes qu’on trouve dans les œuvres au moyen de quelques accessoires déco.

4. LES ACCENTS

Living4Media

Un renfoncement, un mur étroit, un plafond mansardé? Autant d’occasions d’intégrer un agréable punch de couleur. À petite dose, une teinte saturée mettra en valeur un élément de l’architecture ou délimitera visuellement une zone d’activité, comme c’est le cas de ce charmant coin lecture meublé d’un fauteuil relax et d’un trio de suspensions.

5. DANS L'ESCALIER

Living4Media

Un escalier coloré en mettra plein la vue. On peut bien sûr peindre les marches, ou encore les contremarches, mais plus original encore, on pose des luminaires DEL de couleur: ils auront aussi pour e et de rehausser la beauté de l’escalier et de faire ressortir sa structure.

6. AU PLANCHER

Living4Media

Peindre un plancher demande une certaine audace, mais c’est une façon plutôt simple de donner une allure tout à fait unique à une pièce. Le choix de couleur joue ici un rôle déterminant: on peut éclaircir l’espace en utilisant une teinte pastel ou du blanc, camper une ambiance théâtrale et enveloppante à l’aide d’un noir ou d’un bleu marine, ou créer un look à la fois éclaté et chaleureux en optant pour une teinte vive, comme du rouge. On s’assure de bien sabler la surface, d’utiliser un produit adéquat et de respecter le temps de séchage recommandé.