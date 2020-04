Selon une étude, ceux qui ont trouvé un sens à leur vie ont une meilleure santé physique et mentale

Avez-vous l'impression que votre vie manque parfois de sens? Depuis que le monde a arrêté de tourner, à la mi-mars, plusieurs tentent de (re)définir leur existence. Ce temps, que vous passez à vous connaître, est plus précieux que vous ne pouvez l'imaginer.

Ceux qui ont un objectif de vie ont tendance à avoir une meilleure santé physique et mentale. C'est ce que révèle une étude publiée dans The Journal of Clinical Psychiatry, au mois de février.





Les chercheurs ont demandé à 1042 participants, âgés entre 21 et 100 ans, de répondre à un questionnaire sur leurs objectifs de vie. Ceux qui croyaient avoir des rêves, des ambitions bien définies étaient en meilleure santé physiques et mentales que ceux qui n'en avaient pas.





Ce résultat vous surprend peut-être? Pourtant, les chercheurs sont unanimes. Ceci est expliqué par le fait que ceux qui avaient des objectifs de vie clairs se sentent plus complets et moins stressés, en général.





Ces derniers auraient une vie sociale plus remplie, mais ils auraient aussi moins de chance de vivre seuls ou d'être divorcés. Enfin, ils auraient tendance à adopter une meilleure hygiène de vie, en mangeant mieux et en bougeant plus.





Cette période, qui nous force à ralentir, est un bon moment pour réfléchir à son avenir, trouver un sens à sa vie et, par le fait même, améliorer sa santé physique et mentale!