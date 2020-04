Voici 8 choses fabuleuses qui vous arriveront si vous vous étirez tous les jours

Les bienfaits d'une séance d'étirements sont si nombreux que votre vie en sera transformée à tout jamais. Voici 8 choses fabuleuses qui risquent de vous arriver si vous vous étirez de tout votre long tous les jours.

1. Vous n'aurez plus besoin de boire de café le matin.

Une séance d'étirement chaque matin vous donnera assez d'énergie pour affronter la journée. En effet, s'étirer permet d'augmenter le flux sanguin dans tout le corps de façon à être revigoré.





2. Vous allez marcher le dos droit, avec fierté.

En plus de protéger la colonne vertébrale, les étirements vont l'aider à se renforcir de façon durable. Ceux qui ont tendance à courber le dos en marchant verront, peu à peu, leur posture changer pour le mieux.





3. Vous allez dire adieu aux blessures sportives.

En échauffant vos muscles avant un entraînement, vous réduisez considérablement les risques de vous blesser puisque vos mouvements deviendront plus fluides.





4. Vous soulagerez vos douleurs dorsales.

Contrairement à certains sports, les étirements quotidiens peuvent soulager certaines douleurs au dos, comme la scoliose ou la lombalgie.





5. Vos muscles seront plus forts que jamais.

Comme les séances d'étirement permettent une meilleure circulation sanguine, elles permettent aux nutriments de se rendre plus facilement dans tous les muscles du corps. Vos biceps vous en remercieront!





6. Vous serez détendus, même après une journée de travail.

Le simple fait de s'étirer de tout son long permet d'être moins stressé et donc, plus détendu. Le retour à la maison sera facilité et le sommeil sera plus profond qu'auparavant.





7. Votre silhouette sera, tout à coup, plus affinée.

L'étirement, c'est un sport en soit. En vous étirant quotidiennement, vous allez graduellement sculpter vos muscles et affiner votre silhouette.





8. Vous pourrez suivre les enfants dans leurs galipettes.

C'est logique : plus vous entraînerez votre corps à être souple, plus il sera souple!