5 «expériences en ligne» à essayer sur Airbnb

Ça y est, on peut recommencer à voyager... en ligne! Airbnb vient tout juste de lancer une série d’expériences par vidéoconférence aux quatre coins du monde.

Il s’agit de visites guidées, de cours de cuisine et d’autres activités originales offertes par des hôtes de la plateforme, pour nous faire découvrir le monde comme des «locaux».

Cette nouveauté vient en quelque sorte remplacer les expériences «en personne» normalement proposées, qui ont dû être suspendues en raison du virus-dont-on-est-tous-tannés-de-prononcer-le-nom.

On trouve environ 50 expériences en ligne pour le moment, pratiquement toutes en anglais, dans une trentaine de pays. Airbnb affirme que plusieurs autres options vont s’ajouter au fil des semaines.

En voici 5 qui piquent notre curiosité:

1. Classe de danse irlandaise, en direct de l’île d’Émeraude

Vous avez envie de combiner évasion, culture et cardio? Aneta, danseuse et musicienne professionnelle, propose de vous initier à différentes danses irlandaises en direct de son salon de Satlhill, sur la côte ouest de l’Irlande. Si vous habitez au deuxième étage, nos excuses à vos voisins d'en bas!

Airbnb

1h - 15 $ par personne - Jusqu’à 5 participants - En anglais et/ou tchèque

Tous les détails ici

2. Rencontre avec les chiens de Tchernobyl, en direct de l’Ukraine

Ceux qui ont profité du confinement pour regarder enfin la fameuse série Tchernobyl seront sans doute attirés par cette expérience. Elle vous emmène en temps réel sur le site abandonné de la centrale nucléaire, où vivent de nombreux descendants des chiens qui y ont été laissés lors de l’explosion de 1986. Vous ferez la visite en compagnie de Lucas, cofondateur de l’ONG Clean Futures Fund et du programme Dogs of Chernobyl, dont la mission est de prendre soin des chiens du site.

Airbnb

Airbnb

1h - 48 $ par personne - Jusqu’à 10 participants - En anglais

Argent remis à l'ONG Clean Futures Fund

Tous les détails ici

3. Pâtes familiales à l’italienne, en direct de la Toscane

Vous mangez des pâtes très (très) souvent depuis le début de l’isolement? Il est temps de passer à un niveau supérieur grâce aux enseignements - en ligne - de Luca et Lorenzo! Au programme: tagliatelles, raviolis et sauces maison réalisés à partir d’ingrédients simples. Fondateurs de l’école de cuisine LovexFood, dans le Chianti, vos hôtes promettent même de vous partager des secrets de leurs grands-mères.

Airbnb

2h - 49 $ par personne - Jusqu’à 4 participants - En anglais

Tous les détails ici

4. Conseils de beauté à la coréenne, en direct de Séoul

Soins de la peau et maquillage sont au programme de cette séance virtuelle proposée par Cyoung, une animatrice de télé et artiste maquilleuse de Séoul. Vous en apprendrez davantage sur la fameuse routine beauté sud-coréenne - ou «K-Beauty» -, tout en échangeant des trucs et conseils avec des gens d’un peu partout. Ça ne peut pas nuire à nos looks de confinement!

Airbnb

1h30 - 21 $ par personne - Jusqu’à 4 participants - En anglais et/ou coréen

Tous les détails ici

5. Cours et dégustation de vin, en direct de Porto

Vous aimez le vin, mais n’y connaissez pas grand-chose? Transportez-vous au Portugal pour vous instruire sur le sujet et apprendre à bien choisir une bouteille. Au moment de la réservation, votre hôte, Rafael, vous enverra une liste de vins à vous procurer pour la séance (si possible) et/ou vous proposera de lui envoyer une photo de ceux que vous avez à la maison, pour faire une sélection. Votre hôte suggère aussi d’avoir un ou deux fromages sous la main!

Airbnb

1h - 21 $ par personne - Jusqu’à 6 participants - En anglais

Tous les détails ici