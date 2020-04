7 façons d’aménager sa terrasse pour passer un été parfait

Siroter un verre de vin dans une jolie cour c’est toujours plus agréable. Si vous manquez d’imagination pour aménager votre cour, Instagram est toujours une bonne source d’inspiration.

Voici donc 7 façons d’aménager votre cour pour profiter au maximum du beau temps.

1. La terrasse ultra chaleureuse

Avec ses meubles confortables, ses nombreux coussins et ses couvertures en peau de mouton, ce petit coin de paradis est l’endroit tout indiqué pour relaxer un soir d’été.

2. Le parloir boho

Pour ceux qui aiment les terrasses de style boho, l’utilisation de meubles en rotin est donc de mise. Avec de jolies lanternes solaires, votre coin-terrasse sera ultra invitant.

3. La petite terrasse maximaliste

Ce n’est pas parce que vous avez une toute petite cour que vous ne devriez pas l’aménager comme bon vous semble. Tapis, chaises, coin feu... L’important c’est que vous ayez envie d’y passer du temps.

4. La cour avec cinéma maison

Installer un cinéma maison dans sa cour est certainement le meilleur moyen de profiter des soirées d’été en famille. Sortez le popcorn et les couvertures, vous aurez du plaisir c’est certain!

5. Le look californien

En mélangeant des couleurs chaudes et claires comme le beige, le blanc et le sable avec des matériaux nobles comme le bois et le rotin, vous obtiendrez une décoration aux allures californiennes.

6. La terrasse familiale

Il suffit parfois d’une table à pique-nique pour donner vie à un espace. Ajoutez-y des couvertures, de jolies lumières et invitez votre famille à souper!

7. Le balcon lumineux

Ne pas avoir beaucoup d’espace ne signifie pas de devoir renoncer à une jolie terrasse. Installez-y de belles plantes suspendues, un tapis d’extérieur et une belle chaise et vous obtiendrez un bel endroit où relaxer et lire un livre.