Grossesse et tabac : comment arrêter de fumer quand on est enceinte?

Vous êtes fumeuse et vous attendez un enfant ou vous planifiez fonder une famille? Votre partenaire fume également? Vous savez probablement que grossesse et tabac ne font pas bon ménage.

Si vous souhaitez cesser de fumer avant, pendant ou après votre grossesse, ce petit guide devrait vous être utile.

Quelques statistiques frappantes

• Environ 20% des Canadiens fument de manière régulière ou occasionnelle. Parmi ceux-ci, plus du quart des Québécois seraient des fumeurs;

• Le tabagisme est responsable de 90% des cancers du poumons et est responsable de 30% de tous les cancers. Aussi, le tabagisme augmente le risque de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et de maladies cardiovasculaires.

• Le tabagisme est la principale cause de décès évitable au Canada, avec environ 40 000 morts par année;

• Les fumeurs vivent en moyenne 10 ans de moins que les non-fumeurs;

• La fumée secondaire, elle aussi, augmente les risques de souffrir de maladies respiratoires et de cancers.

Des risques sérieux pour votre bébé

En plus des risques pour la santé de la personne fumeuse et de son entourage, la consommation de tabac lors de la grossesse comporte de nombreux risques pour le bébé à naître. Parmi ceux-ci, on compte le mauvais développement du fœtus, le risque d’avortement spontané, le risque d’accouchement prématuré ainsi que le risque d’accoucher d’un bébé de faible poids et/ou souffrant d’une malformation congénitale ou d’un trouble neurologique comme le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH).

Enfin, il faut savoir que la seule inhalation de fumée secondaire diminue le taux de fécondité et de fertilité. C’est pourquoi la planification d’une grossesse est un excellent moment pour arrêter de fumer!

Comment s’y prendre?

Bien que cesser de fumer soit une épreuve difficile, de nombreux moyens peuvent être employés pour y arriver. Voici quelques pistes :



Avant tout, consultez un professionnel de la santé comme votre pharmacien ou votre pharmacienne, qui pourrait vous aider à déterminer les meilleures solutions pour mener à terme votre projet de cessation.



Notez à quelles habitudes votre consommation de tabac est liée et tentez de les éviter dans la mesure du possible. Ces facteurs déclencheurs pourraient être la consommation d’alcool, l’ennui, les pauses publicitaires à la télévision, etc.



Comme celui-ci amène souvent une envie de fumer, essayez de diminuer votre niveau de stress. Pour ce faire, adonnez-vous à de l’exercice physique modéré comme la marche rapide ou le yoga.



Avisez votre entourage de votre projet et encouragez-les à vous appuyer dans votre démarche. Leurs bons mots vous aideront certainement à tenir le cap! Si votre partenaire fume, procédez à la cessation tabagique ensemble, votre motivation sera la santé de votre bébé.



Dans un monde idéal, il serait préférable de cesser de fumer par vous-même. Toutefois, ce n’est pas toujours possible. Sachez que les aides pharmacologiques comme les timbres et les gommes à base de nicotine peuvent être utilisés. Informez-vous auprès de votre professionnel de la santé.



Enfin, si la cessation n’est pas une option pour vous, essayez d’au moins diminuer la quantité de cigarettes que vous consommez quotidiennement.

Entourez-vous, faites tout le nécessaire pour y arriver et vous serez fière du cadeau que vous ferez à votre bébé, à votre santé et à celle de votre entourage.

Vous souhaitez entamer une démarche de cessation tabagique? Votre pharmacien ou votre pharmacienne pourrait vous aider.