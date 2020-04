SB cuisine avec vous: Essayez cette recette de Sauce bolognaise extra viande concoctée par Jonathan Garnier.

SAUCE BOLOGNAISE EXTRA VIANDE

Portions : 4 – Préparation : 15 minutes – Cuisson : 45 à 65 minutes

Ingrédients

750 gr (26 oz) bœuf haché

750 gr (26 oz) veau haché (ou porc)

120 à 150 ml (8 à 10 c. à table) huile d'olive

750 ml (3 tasses) oignon, haché

750 ml (3 tasses) poivron rouge, jaune ou orange, en brunoise

2 gousses d'ail, hachées

60 ml (4 c. à table) pâte de tomate

2 feuilles de laurier

5 ml (1 c. à thé) mélange d'herbes de Provence

5 ml (1 c. à thé) mélange d'épices à steak

1 pincée de piment en flocons

2 l (8 tasses) coulis de tomate

500 ml (2 tasses) eau

250 ml (1 tasse) parmesan, râpé

sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Dans une cocotte chaude, faire revenir le bœuf haché dans 45 ml (3 c. à table) d'huile d'olive, 8 minutes, le temps de colorer la viande. Saler, poivrer et mélanger. Retirer et réserver.

ÉTAPE 2

Dans la même cocotte, ajouter 45 ml (3 c. à table) d'huile d'olive et faire revenir le veau haché, 8 minutes, le temps de colorer la viande. Saler, poivrer et mélanger. Retirer et réserver.

ÉTAPE 3

Dans la même cocotte, ajouter 45 à 60 ml (3 à 4 c. à table) d'huile d'olive et faire revenir l'oignon et le poivron, 3 à 4 minutes.

ÉTAPE 4

Ajouter l'ail, la pâte de tomate, le laurier, les herbes de Provence, les épices à steak, le piment, mélanger et laisser cuire encore 2 minutes.

ÉTAPE 5

Dans la cocotte, ajouter les viandes, le coulis de tomate, l'eau, le parmesan, mélanger, porter à frémissement et laisser mijoter, 30 à 45 minutes, tout en mélangeant de temps en temps. Vérifier l'assaisonnement.

ÉTAPE 6

Sauce parfaite, pour accompagner des pâtes, du riz, une polenta ou pour servir dans une lasagne.