1 blanc, 1 rouge et des agences qui vendent et livrent des vins en importation privée directement à votre domicile

Suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1- Un très joli blanc du nord de l'Italie à moins de 15 $

Rubicone 2018

Dogheria - Podere dal Nespoli

Émilie-Romagne - Italie

Code : 13425972

Prix : 14,60 $

Disponibilités : 195 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,4 grammes

Servir entre 9 et 11 degrés Celsius

À déguster avec : un pâté au saumon, des croquettes de poulet, un «grilled cheese», ...

Cet assemblage de 90 % pinot blanc et de 10 % de sauvignon est franchement bon pour une aussi petite facture! Son olfactif offre des émanations florales ainsi que des notes de fruits à chair blanche. La bouche est ronde, gracieuse, enveloppante et sans trace de sucre résiduel. Définitivement à classer dans les meilleurs choix de vins blancs sous la barre des 15 huards à la SAQ! Buvez le flacon dans les 2 années suivant son achat pour pleinement en profiter.

2- Un épatant et savoureux rouge portugais exclusivement de Touriga nacional

Douro 2017

Eleveira - Dos Lusiada - Michel Chapoutier

Douro - Portugal

Code : 14267603

Prix : 20,05 $

Disponibilités : 125 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2,6 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : des viandes grillées sur vos premiers barbecues printaniers.

Quand on parle de coup de coeur, en voici un SOLIDE! C'est un rouge ibérique parfumé, séduisant, expressif, envoûtant, précis, juteux et gorgé de fruits bien mûrs qui laissera bien peu de dégustateurs indifférents. Il pourrait «faire la barbe» et faire «rougir d'envie» bien des cuvées coûtant aux alentours de 25 dollars l'unité. Sautez là-dessus les amis, car c'est du «sapré beau jus»! Une sieste de 3-4 ans dans la noirceur et la fraicheur de votre cave ne lui fera pas peur.