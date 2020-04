Polpettes olives et parmesan et sauce tomate d’Hugo

Deux recettes signées Hugo Saint-Jacques.

Sauce tomate d’Hugo

Rendement : 1,4 litre (6 tasses)

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 45 minutes

Ingrédients

3 cuillères à table (45 ml) d’huile d’olive

2 cuillères à thé (10ml) de flocons de chili séché

2 gousses d’ail haché

1 feuille de laurier

1 tasse (250ml) d’oignon haché

1 tasse (250ml) de poireau émincé

¾ tasse(180ml) de céleri coupé en petits dés

50-70g de croûtes de parmesan (ou de parmesan râpé)

8 à 10 tomates mondées et coupées en dés

1 conserve de 796ml de tomates broyées

1 cuillère à table (15ml) de miel blond

Sel et poivre

Origan sec au goût

Méthode

Dans une grande casserole, chauffer l’huile à feu moyen et y faire frémir l’ail, la feuille de laurier et les flocons de chili 30 secondes. Ajouter ensuite l’oignons puis, le poireau et poursuivre la cuisson 1 minute. Ajouter le céleri et laisser compoter 5 minutes.

Ajouter ensuite les croûtes de parmesan, les tomates en dés et laisser cuire et compoter encore 10 minutes.

Ajouter ensuite les tomates broyées et le miel et laisser cuire 20-25 minutes.

Assaisonner de sel et poivre et d’autres aromates si vous le désirez (origan, basilic, cerfeuil).

Servir avec votre recette préférée.

Polpettes olives et parmesan

Rendement : 12 à 15 polpettes

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 16 à 22 minutes

Ingrédients

454 g (1 livre) de viande hachée (mélange veau-porc-bœuf)

1 c. à table (15 ml) d’huile d’olive

2 à 3 (1/4 tasse) d’échalotes françaises ciselées

2 c. à table (30ml) d’ail haché

2 à 3 (1/2 tasse) de branches de fenouil coupées en dés

3 c à table (45ml) de câpres

8 à 10 (1/4 tasse) d’olives dénoyautées

1 œuf

1 cuillère à table / 3 branches de thym effeuillées

½ tasse (125ml) de chapelure classique

¼ tasse (60 ml) de parmesan râpé

Basilic

Sel et poivre

4 tasses (1 litre) de sauce tomate maison et accompagnement aux choix

Méthode

Hacher grossièrement les échalotes françaises et l’ail.

Couper ensuite le fenouil en petits dés. Ensuite, hacher les câpres et les olives puis les mélanger ensemble. Puis ciseler le basilic et effeuiller le thym frais.

Dans un poêlon, chauffer l’huile d’olive et y faire suer les échalotes. Ajouter ensuite l’ail puis le fenouil. Cuire 1 à 2 minutes pour attendrir le tout.

Ajouter ensuite le mélange de câpres et olives puis cuire 1 minute à nouveau puis réserver le tout dans un grand bol.

Dans le même bol, combiner le reste des ingrédients. Les herbes, la viande, l’œuf, le fromage et la chapelure. Assaisonner généreusement. Former une petite bouchée puis la cuire 35 à 45 secondes au micro-ondes pour voir l’assaisonnement de l’appareil. Rectifier si nécessaire.

Former ensuite 12 à 15 polpettes de bonne dimension.

Pour la cuisson, disposer les polpettes dans 750ml à 1 litre de sauce tomate et cuire 8 à 10 minutes à couvert. Retourner les ensuite et poursuivre la cuisson 8 à 10 minutes supplémentaires.

Servir aussitôt avec un bon fromage parmesan râpé et votre accompagnement préféré (légumes, riz, pâtes alimentaires, etc.)

Bon appétit!