Les suggestions lecture du 19 avril 2020

Des suggestions signées Frédérique Dufort.

1- Inacceptable (Suspense / Intrigue Policière)

Stéphanie Gauthier

Québec Amérique

Un meurtre et un suicide... ou est-ce plutôt deux meurtres? Un lien peut-il être établit entre le «suicide» de Philippe Langevin, journaliste d’enquête, et le meurtre de son meilleur ami, Joseph Secco, psychiatre souvent appelé à témoigner lors de procès? Leurs conjointes doivent respectivement vivre leur deuil, tout en découvrant peu à peu des détails troublants et des secrets bien cachés de la vie de leurs défunts maris. Une enquête menée par Amandine, la jeune collègue de Philippe, serait-elle la cause de cette chasse à l’homme? Une lecture que vous ne pourrez reposer avant qu’elle ne soit terminée.

2- Jardiner avec Marthe 2 – Virons pas fous (Art de vivre / Jardinage / Humour)

Marthe Laverdière

Éditions de l’Homme

Le printemps et les températures clémentes sonnent à nos portes : c’est l’heure de jardiner! Parce qu’on a besoin des plantes, de se changer les idées, de s’instruire, mais surtout de se divertir avec la sympathique et colorée Marthe Laverdière. Elle transformera le plus maladroit des jardiniers en pouce vert, ou du moins, elle lui donnera l’impression de pouvoir faire des miracles avec des fleurs, des pousses et de la terre! Et même si le jardinage ne vous intéresse pas, vous pourrez vous délecter avec ses histoires pas piquées des vers!

3- Francis (Roman Québécois)

Alexandre Michaud

VLB

Récipiendaire du prix Robert Cliche, Alexandre Michaud nous offre l’histoire touchante d’Antoine Lavoie, un adolescent solitaire qui préfère les livres à la réalité... à SA réalité surtout, avec un père chômeur et une mère dépressive. Rêvant de devenir écrivain, il ne trouve pas matière à écrire dans son quotidien gris, lui qui a l’habitude d’être transparent à la polyvalente. Jusqu’au jour où Francis Pigeon entrera dans sa vie et bousculera son univers, autant fictif que réel. Une histoire qui se déroule à Amqui, dans la région de la Matapédia, mais qui peut traverser n’importe quelle distance pour rejoindre l’adolescent un peu renfermé que plusieurs d’entre nous avons déjà été.

4- Nouvelle Vie Tome 1 & 2 (Jeunesse/ Adolescents)

Andréanne Dubois

La Bagnole

Ariane, 15 ans, déménage dans une petite ville de campagne à la suite du décès de son père. Tout un changement pour cette adolescente qui devra apprendre à faire son deuil, tout en s’adaptant à un tout nouvel environnement. Mais ce n’est pas tout : un grand secret viendra chambouler son univers, ainsi que celui de sa famille. Pourra-t-elle faire confiance à ses nouveaux amis? Et à travers tout ça, réussira-t-elle à faire sa place dans cette «nouvelle vie»?