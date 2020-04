10 tendances déco qu’on voit partout ce printemps

L’arrivée du printemps marque souvent l’envie folle de repeindre un mur ou de changer complètement une pièce de sa maison.

Certaines tendances en matière de décoration se démarquent particulièrement ce printemps.

Voici donc 10 tendances déco qu’on voit partout.

1. Les motifs abstraits

Que ce soit en illustration ou encore sur un coussin, les lignes fines et abstraites sont partout. On s’inspire des œuvres de Matisse et de Picasso pour ajouter une touche d’élégance à ses pièces.

2. Les murs texturés

Les murs qui ont un fini texturé sont de plus en plus populaires. Que ce soit en utilisant un chiffon pour peinturer ou encore en ajoutant du sable à votre peinture, le résultat sera certainement surprenant.

3. Les couleurs naturelles

Sans grandes surprises, cette année encore les couleurs riches et naturelles ont la cote. Le beige sous toutes ses formes et les couleurs qui rappellent la nature comme le vert et le terracotta sont partout.

4. Les fibres naturelles

Les fibres naturelles sont elles aussi très populaires. Les nappes, les rideaux et la literie en lin se retrouvent partout.

5. Le cannage

Le cannage est officiellement de retour. Que ce soit sur le dossier d’une chaise, sur un banc ou encore sur un cache-pot de plantes, cette technique de tissage est de retour en force. L’osier, qui est souvent utilisé pour réaliser ce genre de tissage, est donc toujours très populaire.

6. Les motifs félins

Les motifs léopard et tigré sont parfaits pour donner un petit punch à n’importe quelle pièce. Que ce soit sur un coussin, un jeté ou autre... Ces motifs sauvages donneront un effet wow à votre décor.

7. L’achat local

L’achat local est plus important que jamais. Non seulement c’est une façon d’aider les petits entrepreneurs, mais c’est aussi un bon moyen de se procurer des objets durables qui passeront à travers les années.

8. Le papier peint aquarelle

Pour ajouter une bonne dose de couleurs chez soi, le papier peint est toujours une bonne idée. Ce printemps, le papier peint aquarelle est de mise.

9. La céramique extérieure

Pour un look californien, optez pour la construction d’une belle terrasse en céramique. Le résultat rendra certainement vos voisins jaloux!

Le «wall tapestry» n’est pas du papier peint ni un cadre, mais plutôt un fabuleux mélange entre les deux. La tendance se présente en fait sous forme de tissu suspendu au mur. Le textile peut être tissé, tricoté, brodé, en macramé et ainsi de suite.

