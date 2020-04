Cigares au chou à la ricotta et velouté de volaille

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

Rendement : 12 cigares (6 portions)

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 45 minutes

Ingrédients

Cigares au chou

12 feuilles de chou vert (ou chou frisé)

454g (1 livre) de viande hachée (veau, porc, bœuf)

1 cuillère à table (15ml) d’ail haché

2 cuillères à table (30ml) de gingembre haché

1 échalote (30ml) française haché

1 tasse (250ml) de poireau émincé

¼ tasse (60ml) de persil haché

¾ tasse (180ml) de fromage ricotta

2 cuillères à table (30ml) de mélange de thym zaatar

1 cuillère à thé (15ml) de paprika fumé

1 citron (jus et zeste)

2 cuillères à table (30ml) de beurre salé

2 cuillères à table (30ml) d’huile d’olive

1 cuillère à table (15ml) de sel fin

Sauce

1 litre (1000ml) de bouillon de volaille maison

1 cuillère à thé (5ml) d’ail haché

3 cuillères à table (45ml) d’échalote française hachée

¼ tasse (60ml) de beurre salé

¼ tasse (60ml) de farine tout usage

1 cuillère à table (15ml) de moutarde à l’ancienne

1 feuille de laurier

½ tasse (125ml) de vin blanc

½ tasse (125ml) de crème 35%

Méthode

Préchauffer le four à 350f (180C)

Dans une grande casserole, bouillir 2 litres d’eau bien salée. Y plonger les feuilles de choux 2 minutes puis retirer et les plonger dans l’eau glacé pour arrêter la cuisson (blanchir).

Pendant ce temps, ciseler le poireau et l’échalote française. Hacher ensuite le persil et préparer le zeste et le jus de citron.

Dans un poêlon, chauffer le beurre et l’huile puis y faire suer l’échalote, le poireau, l’ail et le gingembre d’une à deux minutes pour que les légumes soient bien tendres.

Ajouter ensuite le thym et le paprika puis cuire une minute à nouveau.

Mélanger ensuite tous les ingrédients avec la viande. Assaisonner généreusement de sel et poivre.

Éponger ensuite les feuilles de chou et retirer la tige avec la pointe d’un couteau.

Farcir avec une généreuse portion d’appareil de viande et disposer dans un plat allant au four à hauts rebords pour pouvoir y couler la sauce.

Sauce

Dans une casserole, chauffer le beurre à feu moyen avec la feuille de laurier pour parfumer celui-ci. Pendant ce temps, émincer l’échalote et la suer une minute puis ajouter l’ail haché et cuire une minute à nouveau.

Incorporer la farine et cuire une minute puis ajouter la moutarde. Déglacer aussitôt avec le vin blanc et laisser évaporer au ¾. Mouiller ensuite avec le bouillon de volaille et laisser réduire de 5 à 7 minutes.

Ajouter la crème, goûter et assaisonner. Laisser réduire à nouveau 2 à 3 minutes pour avoir une belle texture onctueuse. Couler ensuite sur les choux puis y râper ½ tasse de parmesan sur le dessus avant d’enfourner pour 35 minutes.

Servir accompagné de riz blanc et d’une bonne salade.