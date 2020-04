Le nouveau vidéoclip de Bleu Jeans Bleu nous prouve que les Québécois ont de la suite dans les idées

Alors que les Québécois entament une sixième semaine de confinement, la formation musicale Bleu Jeans Bleu a choisi de mettre un peu de couleur dans leur vie. Elle a fait paraitre un tout nouveau vidéoclip, mardi soir, qui sort de l'ordinaire. Tant qu'à être confinés, aussi bien s'amuser!

La prémisse que s'est donnée la formation? Tant qu'à être confinés, dansons l'twist jusqu'à ce que le bonheur s'en suive. Le 25 mars dernier, les membres de Bleu Jean Bleu avaient lancé un appel aux Québécois pour qu'ils participent à leur nouveau vidéoclip. Ceux qui souhaitaient participer devaient envoyer une vidéo de leurs pas de danse. Tout était permis! Au total, ce sont 780 personnes qui se sont prêtées au jeu.

Dans ce vidéoclip de près de 3 minutes, intitulé Le king de la danse en ligne, se succèdent des danseurs amateurs et rigolos. Tous les pas de danse ont été filmés à partir des domiciles, en respectant à la lettre les consignes de confinement.

« Grâce à vous, on aura réussi notre mission : créer la plus grande et élégante compilation de swingneux de pattes de l'univers! MERCI! On aura ensemble un souvenir heureux de ce confinement pour le moins particulier », a indiqué la formation sur sa page Facebook.

Impossible de rester indifférent devant ces images! Si vous cherchiez le soleil, il se trouve ici :

Bleu Jeans Bleu est un groupe canadien, composé de Claude Cobra, Wayne Wrangler, Lou Lee, Jean Levis et Guy Guess, qui propose un mélange de musique country, alternatif et soul. Ils se sont entre autres fait connaître pour le succès Coton Ouaté.