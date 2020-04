Avant de creuser dans la cour, découvrez ce truc infaillible pour ne pas péter un câble !

En collaboration avec

Les beaux jours s’en viennent... au sens figuré comme au sens propre !

Tandis que le printemps s’installe pour de bon, les projets dans la cour et autour de la maison peuvent enfin débuter. Mais halte-là chers bricoleurs du dimanche et entrepreneurs aguerris : avant de commencer, prenez connaissance de ce truc infaillible pour ne pas péter un câble !

Qu’il s’agisse de poser une clôture, de planter un arbre, de pieuter le balcon, de refaire le pavé de l’allée, d'installer un poteau de corde à linge, d'enfouir les fils électriques du spa ou d'excaver l’emplacement de la piscine, dès que l’on creuse dans le sol, il y a des risques d’endommager les infrastructures souterraines.

Pour creuser de manière sécuritaire et avertie, adoptez le bon réflexe : informez-vous auprès d’Info-Excavation afin de localiser ce qui se trouve sous terre. Il s’agit d’un service gratuit qui épargne bien des ennuis !

Des petits travaux qui causent de gros dommages

Chaque jour au Québec, on compte plus de cinq bris d’infrastructures souterraines causés par l’excavation. De ce nombre, 82 % entraînent une interruption de services comme l’électricité, le gaz, l’aqueduc, les égouts et les services de télécommunications.

Imaginons un peu... cela signifie des coupures de gaz qui empêchent de faire cuire le souper au four, l’incapacité de travailler à distance sans connexion internet ou même l’impossibilité de donner le bain aux enfants sans eau courante. Cela peut également avoir des répercussions sur les entreprises des environs forcées de fermer faute d’électricité. Parfois, cela mène même au déploiement des services d’urgence pour pallier les feux de circulation non fonctionnels ou pour gérer la fermeture de rues dans le quartier.

Embêtant vous dites ? Heureusement il existe un moyen facile pour éviter autant de soucis.

Un service simple, rapide et gratuit

Info-Excavation est le seul centre de prévention des dommages au Québec. Ce guichet unique offre un service de localisation d’infrastructures souterraines à toute personne ou à toute entreprise qui souhaite effectuer des travaux d’excavation.

Une simple demande de localisation ou demande de plan permet de savoir ce qui se trouve sous terre. Les demandeurs reçoivent une réponse entre trois et cinq jours ouvrables. Notez que le demandeur devrait toujours être la personne qui creuse ou qui fait l’excavation. Ainsi, si vous confiez votre projet à un professionnel, assurez-vous qu’il a préalablement suivi cette démarche.

« Il y a malheureusement des conséquences à ne pas vérifier ce qui se trouve dans le sol avant de creuser. De petits gestes peuvent causer beaucoup de dommages. », explique Nathalie Moreau, directrice générale, prévention et affaires publiques chez Info-Excavation. « En ce mois de la prévention des dommages au Canada, j’invite les gens à ne pas courir de risque et à remplir une demande en ligne sur notre site. C’est simple, rapide et gratuit !». Alors pourquoi s’en passer ?

Un projet en tête ? Faites-en une réussite sur toute la ligne ! Découvrez comment faire une demande de localisation ou une demande de plan auprès d’Info-Excavation, en ligne, au www.info-ex.com.