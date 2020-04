Découvrez le pouvoir que détient votre pierre de naissance

Chaque mois de l'année est associé à une pierre particulière. Tout comme les signes astrologiques, chacune d'elle possède une signification qui lui est propre. Elle vous en dira long sur votre personnalité!





Janvier : le Grenat

Sur le plan physique, cette pierre permet de guérir les maladies du sang et procure la santé des organes vitaux. Elle a aussi le pouvoir d'apaiser les tourmants et d'éloigner les cauchemars. Le Grenat est d'un rouge si éclatant qu'elle consolide les passions les plus ardantes. L'amour, toujours l'amour! C'est la pierre qui est offerte à la Saint-Valentin.





Février : l’Améthyste

Sur la plan physique, cette pierre est reconnue depuis l'antiquité pour protéger contre l'alcoolisme, mais aussi pour aider les troubles du sommeil. Son énergie est telle qu'elle permet à quiconque d'avoir un éveil spirituel. Grâce à cette pierre, il est possible d'avoir une meilleure connaissance de soi, de ses limites et de son évolution.





Mars : l’Aigue-marine

Sur le plan physique, cette pierre a longtemps été utilisée par les marins pour chasser les dangers de la mer. Celle qui rappelle la couleur de l'océan protège ceux qui la portent lors d'un transport, qu'il soit en mer et dans les airs. L'Aigue-marine apporte aussi l'harmonie dans un couple.





Avril : le Diamant

Sur le plan physique, le diamant est indomptable, résistant et solide, tout comme ceux qui le portent. En offrant un diamant, on s'assure que l'amour au sein du couple sera aussi stable et inébranlable que sa pierre. Le diamant est une promesse d'éternité. Il sera impossible d'altérer cette pierre... tout comme votre amour.





Mai : l’Émeraude

Sur le plan physique, l'émeraude permet de garder la fougue et la santé de sa jeunesse. Cette pierre offre la beauté éternelle à celui qui la porte. Elle jure de pouvoir offrir la fertilité et l'abondance. En outre, ce cristal vert vif permet de fortifier les liens d'amitié et d'amour. Comme elle arrive en même temps que le printemps, elle symbolise le renouveau.





Juin : la Perle

Sur le plan physique, la perle détient de nombreuses vertus médicinales. Elle est si pure qu'elle appelle à la sensualité et à la féminité de la personne qui la porte. Elle promet un mariage harmonieux et heureux.





Juillet : le Rubis

Longtemps, on a cru que le Rubis pouvait chasser les mauvais esprits. La légende veut que ses teintes deviennent plus foncées lorsque la personne fait face à un danger imminent. Aujourd'hui, on associe cette pierre à l'amour, à l'intensité et à la volupté. Lorsqu'on la porte, on fait preuve de plus de courage, de persévérance et d'enthousiasme.





Août : le Péridot

Sur le plan physique, elle pierre aide à purifier le corps et l'esprit de celui qui la porte. C'est une pierre qui aide à repousser les énergies négatives, tout en combattant la dépression et la frustration. On dit qu'elle protège ceux qui la portent durant les voyages.





Septembre : le Saphir

Sur le plan physique, le Saphir aide à régénérer la peau, les cheveux et les ongles. Les vibrations de cette pierre sont si puissantes qu'elles apportent la paix intérieure et la sagesse à tous ceux qui la portent, hommes comme femmes.





Octobre : la Tourmaline

La pierre de Tourmaline appartient aux créatifs. C'est la pierre des écrivains, des musiciens, des comédiens. Elle permet, entre autres, de se sortir d'une situation délicate de façon ingénieuse. La Tourmaline est aussi utilisée pour ceux qui sont à fleur de peau, car elle apaise l'anxiété. C'est une pierre qui apporte avec elle l'espoir et le positivisme.





Novembre : la Citrine

Tel un rayon de soleil, la Citrine procure une énergie contagieuse. Elle amène de la joie, de la gaité et de l'enthousiasme. Cette pierre permet aussi d'apporter la clarté d'esprit dont vous aurez besoin pour méditer, prendre une décision ou régler un conflit.





Décembre : La Topaze bleue & la Turquoise

La Topaze bleue aide sur le plan professionnel, car elle inspire le respect, l'autorité et la communication. Elle permet aussi d'éveiller certains talents. C'est une pierre qui nous aide à nous exprimer calmement et librement. La Turquoise va offrir l'équilibre et l'harmonie, en plus de guérir les troubles digestifs et sanguins.