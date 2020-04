Une maison haute en couleur

Les propriétaires de cette maison des années 1930, située à Vancouver, ont fait appel à la designer Ami McKay. Leurs objectifs? Rénover la demeure de façon à mettre en valeur leur superbe collection d’œuvres d’art canadien, injecter des touches de couleurs vivifiantes et, pourquoi pas, un peu de fantaisie.

Janis Nicolay

Aménagement Ami McKay, designer, PURE Design • Suspension Finnish Design Shop • Tapis (escalier) etsy.com

Quand la designer Ami McKay est arrivée devant cette maison vert menthe du quartier Westside, elle a tout de suite remarqué une paire de chaises adorablement roses à l’avant. «Lorsque la propriétaire m’a ouvert la porte, je me suis exclamée: “On aime la couleur ici!”

Et elle m’a répondu: “C’est pour ça que vous êtes là!”» se souvient Ami.

La propriétaire a immédiatement senti que la designer comprenait réellement ses besoins. «Son énergie et son enthousiasme par rapport à notre vision étaient contagieux, raconte-t-elle. Et son flair pour les couleurs ainsi que son audace nous convenaient parfaitement. Elle était aussi enjouée que le foyer qu’on voulait créer!»

Rénover n’était pas synonyme de raser. «On a conservé le caractère et le charme des lieux», souligne Ami. Et, fait intéressant, bien que les propriétaires et la designer adorent les couleurs, les murs sont presque tous peints en blanc. «C’est le fond parfait pour faire ressortir les touches de couleur, explique Ami. Celles qu’on a choisies sont ludiques et audacieuses. Certaines sont vives, d’autres sont subtiles. Je crois sincèrement que “joyeuse” est le meilleur adjectif pour décrire cette maison.»

SALON

Dans cet espace lumineux grâce aux deux fenêtres, on a aménagé un petit salon parfait pour se relaxer à la fin d’une longue journée en se réchau ant près d’un bon feu. La couverture multicolore sur le canapé de droite – un bien très cher à la propriétaire – a servi d’inspiration à Ami pour composer la palette de couleurs de cette pièce, mais aussi de toute la maison.

Le conjoint de la proprio, un médecin, a eu le coup de foudre pour les carreaux craquelés de l’habillage du foyer, car ils lui rappellent des artères.

Janis Nicolay

Canapés Bensen Inform Interiors • Carrelage (habillage du foyer) Ann Sacks • Appliques de Michael Anastassiades pour Flos Lightform • Tapis Pacific Rug Gallery • Jeté, coussins et bol Provide • Tableau de Vojtech Matousek Mayberry Fine Art

SALLE DE MANGER

Les lambris ont été ajoutés lors des rénovations. Peints en blanc, ils ont un look contemporain, mais ils ne sont pas sans rappeler le cachet original de la maison. Sur un tapis rose, une table en bois blond entourée de chaises blanches, le tout ponctué de quelques objets pastel, de fleurs et de verdure: une composition à la fois douce et pimpante.

Le mobile de bernaches du Canada, suspendu devant la fenêtre, a été fabriqué par l’oncle de la propriétaire.

Janis Nicolay

Suspension Muuto YLighting • Tapis Salari Fine Carpets • Poignées du bu et Design Studio Nu

CUISINE

Le nouveau plan de cuisine comprenait l’ajout de tabourets de bar à l’îlot – un endroit où les filles du couple pourraient manger et faire leurs devoirs – ainsi que des tiroirs réservés aux produits de boulangerie et de la place pour le batteur sur socle sur le comptoir. La propriétaire, une lève-tôt, prépare souvent des petites douceurs le matin. «Tout est pensé de façon optimale pour qu’elle puisse cuisiner rapidement et efficacement», affirme Ami.

Tout près, la designer a aménagé un sympathique coin-repas donnant sur la cour. «Une table avec quatre chaises prend beaucoup de place, parce qu’il faut un dégagement tout autour, explique Ami. En optant pour une banquette, on a pu repousser la table afin d’avoir plus d’espace pour la cuisine.»

Janis Nicolay

Armoires PURE Design (conception); Eyco Building Group (réalisation) • Comptoirs Caesarstone • Terrazzo Renata (plancher) Ann Sacks

Janis Nicolay

Janis Nicolay

Suspension Schneid • Lustre etsy.com • Coussins Anara Design Company • Tableau Ben Skinner

SALLE FAMILIALE

L’ajout d’éléments encastrés dans plusieurs pièces a permis d’optimiser le rangement sans perdre trop d’espace et de créer des niches d’exposition pour les accessoires déco.

Dans la salle familiale, on a profité du meuble de rangement mural pour présenter une grande œuvre d’art – en réalité, il s’agit d’un téléviseur qui prend l’apparence d’un tableau quand il est éteint – et pour jouer avec les teintes des portes et tiroirs afin de rappeler la palette chère aux occupants. Le canapé modulaire peut accueillir de nombreux invités.

Janis Nicolay

Rangement PURE Design (conception); Eyco Building Group (réalisation) • Téléviseur-tableau Samsung • Pouf Inform Interiors • Tapis etsy.com • Panier noir Olive+Wild • Coussin à motifs géométriques Provide

Janis Nicolay

CHAMBRE PRINCIPALE

Le confort et le style pallient l’étroitesse de la pièce. Ami a opté pour une tête de lit basse rembourrée, des petites tables de chevet et des appliques blanches et discrètes pour ne pas voler la vedette à l’œuvre d’art.

La designer a revu l’espace de rangement en ajoutant un mur complet d’armoires (elle a même légèrement rehaussé le plafond pour gagner un peu plus de place).

Pour mettre en valeur le ton chaud des rangements du bas et du plancher en sapin, elle a peint les armoires supérieures en bleu pâle.

Janis Nicolay

Rideaux Designers Resource • Coussin à franges Rug & Weave • Tapis marramarketshop sur etsy.com • Tableau de Sarah Martin Canada House Gallery

Janis Nicolay

Rangement PURE Design (conception); Eyco Building Group (réalisation) • Poignées Design Studio Nu

SALLE DE BAINS PRINCIPALE

La designer a mis le paquet dans cette pièce, habillant un mur avec six sortes de carreaux à motifs variés. «La propriétaire aime les couleurs de la campagne française – d’où les tons de bleu et de jaune, raconte Ami. On a fait faire les carreaux sur mesure et on a choisi les teintes en espérant qu’elles s’harmoniseraient, se souvient-elle. Quand on les a reçus, je les ai disposés sur le plancher de la chambre et je me suis amusée à trouver l’agencement parfait.»

Avec ses pieds en bois inclinés et ses lignes simples, le meuble-lavabo rappelle les commodes des années 1950.

Janis Nicolay

Carrelage World Mosaic Tile • Baignoire Wetstyle Blu Bathworks • Robinetterie du bain Cantu • Robinet du lavabo Brizo Robinson • Suspension Schneid

SALLE D’EAU

Dans la salle d’eau, un papier peint fantaisiste à motifs d’oiseaux et de papillons a été jumelé à un meuble-lavabo en béton. Une belle façon de bousculer les traditions! Quant au miroir et aux accessoires aux lignes épurées, ils réa rment le look contemporain des lieux.

Janis Nicolay

Meuble-lavabo en béton Diamond Finish • Robinet Robinson • Papier peint AnneStarr • Suspension Schneid