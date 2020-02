Grossesse : 8 mythes tenaces à déboulonner

En collaboration avec

Vous êtes enceinte ou vous prévoyez l’être bientôt? Que ce bébé soit votre premier ou votre quatrième, fort est à parier que vous avez reçu ou que vous recevrez de nombreux conseils, et ce, tout au long de votre grossesse.



Malgré la bonne intention de ceux qui les prodiguent, il est parfois difficile de démêler les astuces pratiques des mythes tenaces. En voici huit très courants, mais pas nécessairement fondés!



1. Une femme enceinte doit manger pour deux

Oui, vous portez en vous un autre être humain — toutefois, il faut savoir que les besoins caloriques ne doublent pas durant la grossesse. Au premier trimestre, vous devriez ingérer environ 100 calories de plus qu’à l’habitude au quotidien. Au troisième, on compte environ 450 calories de plus par jour.

Ce qui importe réellement, c’est plutôt la qualité des aliments : assurez-vous de consommer beaucoup de fruits, de légumes, d’aliments à grains entiers et de protéines. Suivez les recommandations du Guide alimentaire canadien et, surtout, mangez à votre faim!



2. Il faut arrêter d’utiliser des produits cosmétiques

Vous pouvez sans problème continuer d’utiliser vos crèmes (on recommande d’ailleurs l’application d’écran solaire au quotidien ), votre maquillage et vos produits pour les cheveux, y compris la teinture. Évitez toutefois les petits pots qui contiennent des huiles essentielles et des rétinoïdes (souvent présents dans des crèmes anti-âge et dans certaines crèmes pour l'acné). Si vous avez des doutes, consultez un professionnel de la santé comme votre pharmacien ou votre pharmacienne.

LIGHTFIELD STUDIOS - stock.adobe.com

3. Voyager durant la grossesse n’est pas recommandé

Il est vrai que certaines destinations considérées à risque ne sont pas recommandées pour les femmes enceintes. Toutefois, il est possible de prendre l’avion et de voyager sans problème durant votre grossesse. Informez-vous auprès de votre professionnel de la santé pour savoir les précautions à prendre et assurez-vous que votre couverture d’assurance est adéquate dans votre situation.

4. La grossesse rend épanouie et heureuse

Même si vous avez très hâte de rencontrer votre bébé, il se peut que vous viviez des mois difficiles. Douleurs, nausées, anxiété, dépression, acné ou diabète de grossesse... Ces neuf mois ne sont pas toujours roses pour les futures mamans!

Drobot Dean - stock.adobe.com





5. Le sport n’est pas recommandé

Au contraire, l’activité physique modérée pourrait contribuer à réduire les douleurs musculaires et les inconforts digestifs en plus de réguler l’humeur et faciliter le sommeil. On recommande environ 150 minutes d’exercice par semaine: yoga, Pilates, marche rapide, aérobie... Évitez toutefois les sports de contact et ceux où les risques de chute sont plus élevés, comme le ski alpin ou l’escalade.

4frame group - stock.adobe.com

6. Faire l’amour en fin de grossesse est dangereux pour le bébé

Hé non! Il semblerait plutôt que dans la plupart des cas, les relations sexuelles ne nuisent pas à la grossesse. En effet, à moins d’avis contraire de votre professionnel de la santé, la grossesse ne constitue pas une contre-indication aux activités sexuelles. Faire l’amour pendant la 40e semaine pourrait peut-être même provoquer l’accouchement!

7. La forme du ventre révèle le sexe du bébé

Malheureusement, aucune étude scientifique n’a établi de corrélation entre la forme du ventre (ou le type de fringales, ou les nausées...) et le sexe du bébé. C'est normalement lors de l'échographie que ce secret sera révélé.

Bits and Splits - stock.adobe.com



8. Les femmes enceintes ne peuvent pas boire de café

Rassurez-vous : il est possible de boire du café! Il faut simplement s’assurer de ne pas dépasser la dose quotidienne de caféine recommandée, qui est d’environ deux tasses de café de type filtre (300 mg). Gardez en tête que la caféine est présente dans d’autres aliments, comme le chocolat, le thé et les boissons énergisantes.

Africa Studio - stock.adobe.com

Le processus de grossesse en est un rempli de petits bonheurs, mais également de doutes et d’émotions fortes. Il n’est pas toujours facile d’avoir l’heure juste sur la meilleure manière de passer au travers de cette étape charnière de la vie, mais il suffit souvent d’être simplement bien informée et bien entourée pour faciliter son déroulement.

Vous avez des questions sur votre processus de grossesse? Votre pharmacien ou votre pharmacienne pourrait vous aider à y voir plus clair.