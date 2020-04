Nous avons trouvé un cadeau très original à envoyer à votre mère le jour de la fête des mères

Tout porte à croire que le brunch de la fête des Mères se déroulera à distance, sans que vous ne puisiez inviter votre mère à déguster vos fameux croissants aux beurres. Pour la surprendre, l'entreprise de prêt-à-manger Cook it vient à votre rescousse!

Depuis le 22 avril, il est possible de se faire livrer ou de livrer à une personne qui vous est chère un succulent brunch. Comme à l'habitude, vous trouverez dans votre boîte une recette équilibrée, qui a été repensée... au grand bonheur de vos papilles gustatives! Voici pouvez bénéficier d'un rabais de 40$ avec le code CAVABIENALLER. Cliquez ici.

Pour la fête des Mères, le menu sera essentiellement composé de crêpes au babeurre, un classique qui fait toujours plaisir à savourer. Comme nous souhaitons tous mettre plus de produits locaux au coeur de nos vies, un somptueux caramel du producteur québécois La Lichée sera ajouté à la boîte.





Vous pourrez être étonnés de voir ce que les prochaines semaines nous réserve : un sandwich déjeuner avec kimchi, une strata aux légumes et fromage Oka, un bol d’orge pommes, cannelle et raisins de corinthe, ou encore un pouding au pain avec caramel maison, chocolat et pacanes. Un parfait équilibre entre le sucré et le salé, le chaud et le froid!





En espérant que cette initiative vous donne envie de vous retrouver plus souvent avec votre famille, même si cela se fait à distance!