Produits surgelés : comment bien s’en servir pour ressortir toute la saveur ?

Que votre congélateur soit minuscule ou ultra spacieux, avoir une sélection de produits congelés sous la main est toujours pratique. Encore faut-il savoir les cuisiner comme il se doit ! Des plats préparés achetés en épicerie aux légumes coupés en passant par les restants de sauce à spaghetti, chacun de ces articles doit être congelé, décongelé et préparé d’une manière bien précise afin d’en rehausser toute la saveur.

Voici quelques astuces pour passer du congélo à l’assiette sans perdre une miette de goût.

1. Décongelez judicieusement

En règle générale, la décongélation des aliments se fait au frigo ou au four à micro-ondes en utilisant la fonction « dégeler ». L’objectif ? Éviter les changements brusques de température qui pourraient altérer le goût et, particulièrement dans le cas des viandes et des poissons, favoriser la prolifération de bactéries.

Pour une décongélation optimale, optez pour des aliments en portions individuelles ou à portionner avant de mettre au congélateur. Vous serez ainsi en mesure de décongeler uniquement ce dont vous avez besoin. Surtout, ne remettez jamais au congélateur un aliment totalement dégelé !

2. Osez les poissons

Mettre la main sur des fruits de mer frais n'est pas toujours simple. Or, le rayon des surgelés d'une épicerie offre des produits exclusifs de haut calibre comme les tubes de tartare Sushi à la maison ou les produits Fruits de mer du Québec pêchés près de Grande-Vallée, en Gaspésie. À vous les croquettes de crabe !

3. Expérimentez différentes techniques de cuisson

Les légumes et les fruits surgelés ne nécessitent pas de décongélation préalable avant d’être utilisés. Voilà qui est pratique, car ils peuvent être ajoutés à vos concoctions salées ou sucrées en un tournemain.

La cuisson à la vapeur permet de conserver plus de nutriments et a l’avantage d’être sans gras. La poêle ou le wok, quant à eux, sont parfaits pour les petits morceaux qui sont sautés prestement à feu vif. De leur côté, le four, la mijoteuse et le four à micro-ondes peuvent cuire des légumes plus lentement et plus longtemps.

Du côté des fruits, faites usage des mélanges de baies pour préparer des confitures ou des croustades ainsi que des assemblages tropicaux pour une salade de fruits ou un smoothie.

4. Lorgnez du côté des desserts

Si vous avez l’âme d’un chef pâtissier, vous savez certainement que plusieurs aliments de base sont surgelés : pâte à tarte, abaisse de pâte phyllo ou feuilletée, enveloppes à won-ton... Vous êtes plutôt du genre dent sucrée ? Tournez-vous vers les nombreux biscuits, gâteaux et desserts congelés — une solution simple, mais ô combien délicieuse ! Notez que ces aliments sont parmi les seuls qui peuvent être décongelés à température ambiante sans risque.

5. Sachez quoi congeler

Congeler des portions de viande lorsqu’elles sont en rabais fait partie des habitudes de nombreux ménages québécois. Cela dit, d’autres aliments peuvent être mis au congélateur : les soupes, les sauces, les mijotés et les pains, bien sûr, mais également l’hummus, le guacamole, le beurre, les beignes et les biscuits, les fromages à pâte ferme et même les croustades peuvent se glisser au congélo ! Bien qu’elles aient une durée de vie très longue une fois au réfrigérateur, les vinaigrettes à base d’huile et de vinaigre peuvent aussi être congelées avec succès.

A contrario, évitez de congeler les mayonnaises, les fruits et les légumes à forte teneur en eau (concombre, laitue, melon d’eau), les aliments frits et le fromage cottage et ses dérivés.

6. Personnalisez vos repas rapides

Le congélateur peut être un véritable sauveur des soirs pressés (ou paresseux !). Pour donner un air de fête à vos plats préparés, prenez soin d’y ajouter une touche de fraîcheur. Râpez du parmesan frais et ciselez des fines herbes sur vos tortellinis surgelés, concoctez une sauce minute pour accompagner des ailes de poulet ou des côtes levées ou accompagnez un pâté au saumon d’une salade de laitue mixte du Québec.

Lorsqu'ils sont bien apprêtés, les produits surgelés peuvent être la vedette de votre cuisine.