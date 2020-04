De Bordeaux à la Catalogne en passant par... Saint-Paul d'Abbotsford!

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

1- Un fort réussi vin blanc de la Montérégie

Vin blanc 2018

Prémices d'Automne - Les Artisans du Terroir

Montérégie - Québec - Canada

Code : 742429

Prix : 13,95 $

Disponibilités : 65 succursales en province - 485 bouteilles en ligne - vente au domaine - livraison à 50km autour du vignoble

Sucre résiduel par litre : 2,7 grammes

Servir 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : une assiette de crudités faite de bons légumes du Québec, des filets de poissons à chair blanche, une salade...

Nous avons été agréablement séduits par la qualité des blancs et des rouges de ce domaine qui est situé entre Granby et Rougemont en plein coeur de la Montérégie. Délicats parfums floraux, bouche de bon volume sans sucre résiduel, acidité désaltérante... Un vin franchement bien fait pour même pas 14 $. À boire au courant des 18 prochains mois.

2- Un savoureux rouge bordelais de la splendide récolte de 2016 sous la barre des 25$

Montagne Saint-Émilion 2016

Château Montaiguillon

Bordeaux - France

Code : 864249

Prix : 24,45 $

Disponibilités : 245 succursales en province - 330 bouteilles en ligne

Sucre résiduel par litre : 2,7 grammes

Servir à 17 degrés Celsius

À déguster avec : de l'agneau, du boeuf ou même une pièce de gros gibier cuit lentement à la mijoteuse.

Cette propriété est sans aucun doute une des plus respectée des 4 appellations satellites de Saint-Émilion. L'assemblage est majoritairement composé de merlot et le tout est complété par du cabernet franc ainsi que du cabernet sauvignon. C'est une valeur sûre millésime après millésime et ce 2016 est une fois de plus une grande réussite. Les plus patients pourront l'oublier en cave encore 10 ou même 12 ans sans trop de soucis.

3- Un sudiste et imprégnant vin catalan qui est tout à fait charmant

Priorat 2016

Rost - Mas Igneus

Catalogne - Espagne

Code : 13105961

Prix : 20,45 $

Disponibilités : 85 SAQ en province

Sucre résiduel par litre : 1,4 gramme

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : des viandes marinées et grillées sur votre BBQ.

Les vins issus de la zone du Priorat à moins de 20-21 $, c'est quasi-introuvable. En voici un rare qui est tout à fait recommandable pour 20 huards. Épicé, méditerranéen, envoûtant, charnu, gourmand, généreux et passablement complexe. Un candidat parfait pour vos premiers barbecues printaniers! Vous pourriez le boire dès ce week-end ou lors des 3 années à venir.