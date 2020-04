Suggestions lecture du 25 avril 2020

Des suggestions signées Frédérique Dufort

1- Gardez l’œil ouvert : 15 histoires de disparitions mystérieuses

Victoria Charlton

Éditions de l’homme

Victoria Charlton est passionnée par les cold cases, soit les affaires judiciaires non élucidées. Depuis quelques années, c’est sur sa chaîne YouTube consacrée au «True Crime» qu’elle nous fait part de ses recherches concernant de mystérieux cas de disparitions à travers le monde. Cette fois-ci, c’est à travers un livre qu’elle nous raconte 15 histoires de disparitions non résolues, en espérant que peut-être, le fait de réouvrir certains dossiers permettra de trouver de nouvelles pistes! Reconstitutions, analyse des éléments de l’enquête, hypothèses, en passant par des théories personnelles : elle nous entraîne avec elle dans cet univers intriguant et nous invite à garder l’œil ouvert. Car le plus petit des indices peut tout changer dans le déroulement d’une enquête!

2- 10 contes tibétains pour cultiver la compassion

Lama Lhakpa Yeshe

Photographies de Matthieu Ricard

Le jour

C’est à travers 10 contes tibétains transmis de générations en générations grâce à la tradition orale (et de magnifiques photographies) que le Lama Lhakpa Yeshe nous invite à faire preuve de compassion dans notre vie de tous les jours. Afin de partager les idéaux d’harmonie et de paix, il faut savoir faire preuve de compassion pour nous-même, pour autrui et pour le monde naturel qui nous entoure. Non seulement cela nous permet-il de briser l’isolement, mais aussi de faire preuve de plus de tolérance, de partager l’amour plutôt que de cultiver la haine. Que ce soit pour chasser les pensées négatives ou simplement pour éveiller son esprit à une plus grande reconnaissance au quotidien, il s’agit d’un petit livre à garder dans son sac ou sur la table du salon.

3- Je n’en ai jamais parlé à personne

Paroles recueillies et agencées par Martine Delvaux

Héliotrope

L’auteure du livre à succès «Le boys club» met sur papier la voix, la personnalité et l’histoire de plus d’une centaine de femmes dans cet ouvrage frappant, suivant la vague de témoignages suscitée par le mouvement #moiaussi. À noter que Martine Delvaux versera l’entièreté de ses droits d’auteure au RQCALACS, le Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel.

Je vous laisse, comme résumé, cet incroyable extrait du livre :

«Chaque fragment, dans ce livre, est un moment, une femme.

Chacune est singulière, unique, et chacune est aussi toutes les autres.

Nous faisons front commun.

Voici ce que nous portons, tous les jours de notre vie, ce qui traverse nos heures et nos années.

Voici ce qui nous suit comme une ombre, des traces intimes, profondes.

Voici l’empreinte laissée sur nous.

[...]

Ce livre est une chambre d’échos. Un choeur.

Sans déesse ni héroïne en tête, des voix avancent.

Un groupe de femmes qui est le coeur des femmes, notre coeur partagé.

Leurs mots sont maintenant entre vos mains, ils demandent d’être portés.

Vous en êtes, désormais, les témoins.» - Martine Delvaux

4- Lait de lune

Gina Fontana

Les éditions de l’homme

Anxiété, problèmes de sommeil, nuits agitées? La fameuse tisane ne vous relaxe plus autant ou vous avez simplement envie de faire changement et d’essayer de nouvelles recettes? Dans Lait de Lune, on vous propose 50 recettes originales et délicieuses à base de plantes pour une bonne nuit de sommeil. Que ce soit le fameux lait d’or, un lait à la lavande et camomille ou à la barbe à papa, toute la famille y trouvera son compte. Parfait pour accompagner une petite lecture à l’extérieur, bien emmitouflé dans notre manteau et une grosse doudou.

5- Expert en love

Jess Vendette

Boomerang

Mathys D’amour, 12 ans, est un petit «lover» en série qui se dit expert en amour et en séduction. Il décide donc de se partir une chaîne YouTube et commence par t’offrir 10 conseils pour faire craquer les filles! Et pourtant, même s’il connaît un succès incroyable, ses propres trucs ne semblent pas fonctionner avec l’élue de son cœur. Et si, à son tour, il avait besoin de conseils? Un livre écrit par une adulte, mais sous la supervision d’«ados experts» pour la conseiller et s’assurer que le langage soit vraiment jeune et cool. Amusant et sympathique, vous retrouverez même un glossaire à la fin du livre pour mieux comprendre les expressions de vos ados.