10 conseils qui vont donneront la confiance pour faire les premiers pas

Nous déclarons la saison des amours officiellement commencée! Après avoir pris connaissance de ces judicieux conseils, conquérir la personne qui fait battre votre coeur n'aura jamais été aussi facile. Qui ne risque rien n'a rien!

1. Soyez à l'écoute du langage non verbal

Beaucoup de paroles se disent sans que nous ayons à ouvrir la bouche. Soyez attentif à la façon dont l'autre pose son regard sur vous, cela pourrait être très révélateur pour la suite des choses.





2. Communiquer avec votre corps

Encore une fois, le langage non verbal peut être une bonne façon de créer un premier contact, sans que vous n'ayez à employer de mots. Parfois, un sourire complice, des yeux rieurs et une douce caresse peuvent en dire très long sur vos sentiments.





3. Soyez créatif

Alors que de plus en plus de relations de construisent par le biais des réseaux sociaux, il est d'autant plus important de faire preuve d'audace et de créativité lorsque vous aborderez la personne qui vous plaît.





4. Intéressez-vous à l'autre... sincèrement

Si une personne vous plaît, intéressez-vous à ce qui la passionne. Faites-lui sentir que ce qui la concerne vous concerne aussi, en évitant les conversations banales et superficielles.





5. Soyez vous-mêmes

Même si la nervosité gagne du terrain, il est important de rester soi-même. Si vous êtes nerveux, verbalisez-le : vous verrez que la pression sera moins soutenue.





6. Gardez une attitude positive

Une personne enjouée et pétillante est attirante aux yeux des autres. Rappelez-vous que le plus beau maquillage qu'une femme puisse porter est son sourire!





7. Faites des compliments

En plus d'être gratuit, offrir un gentil compliment à une personne peut être une bonne façon de manifester votre intérêt, en toute simplicité. La personne aura le loisir de vous en retourner un, si ses sentiments sont partagés.





8. Créez un environnement intime

Peu importe l'environnement que vous avez choisi pour séduire l'autre personne, assurez-vous que celle-ci se sente à son aise. Ne brûlez pas des étapes et assurez-vous que vous respectez son rythme.





9. Soignez votre apparence

Soigner votre apparence peut, à première vue, donner l'impression que vous tentez de séduire l'autre. Toutefois, c'est aussi une façon de vous sentir bien de votre peau et de vous donner confiance.





10. Amusez-vous

Parce que la séduction, c'est aussi un jeu!