Résidence Shefford : une impressionnante transformation signée Vives St-Laurent

C’est aux designers de Vives St-Laurent que les propriétaires de cette résidence unifamiliale située dans les Cantons-de-l’Est ont fait confiance pour transformer leur espace de vie.

Le mandat : rénover la cuisine, la salle de bain, la chambre des maîtres et la chambre d’enfant, le tout en utilisant des matériaux nobles et naturels.

Pour réaliser le projet, les designers se sont surtout inspirés d’objets rapportés des voyages et retraites de yoga qu’a fait le propriétaire qui est le fondateur de IVY Espace Yoga – Arts & Communauté. C’était donc important de créer des pièces qui allaient de concert avec le mode de vie sain du client.

Idées de ma maison a discuté avec les designers derrière cette impressionnante transformation et voici ce qu’elles avaient à partager sur le projet :

La cuisine

Avant même de s’attaquer à l’esthétique, il fallait repenser l’espace et augmenter la superficie. Le mur qui séparait le bureau et la cuisine a donc été retiré complètement. Ce changement a permis de modifier l’orientation de la cuisine et d'installer l’îlot de manière à ce qu’il fasse face aux fenêtres, donc à la nature. Également par souci de luminosité, la porte-fenêtre d’origine a été remplacée par une plus grande ouverture. Remarquez que les cadres de fenêtre en bois ont été conservés.

Courtoisie

Pour les armoires de cuisine sur mesure, Vives St-Laurent a décidé d’utiliser le chêne blanc. Le module mural a été teint d’un brun riche développé spécialement pour le projet de la résidence Shefford avec l’aide de l’équipe d’ébénistes D’Armoires Créabec, entreprise située à Boisbriand. L’îlot, quant à lui, arbore la teinte Titane de Benjamin Moore et vient adoucir l’environnement.

Finalement, le comptoir est fait d’une plaque d’acier inoxydable brossé découpé au laser. Selon les designers, le fini brossé évolue parfaitement à travers le temps et les tendances.

La salle de bain

Logiquement, la salle de bain a été conçue avec la même idée en tête, c’est-à-dire perdurer dans le temps. Exit la vanité en coin avec le module de lumières encastrées, la douche en coin et le bain podium!

Cette pièce a été épurée au maximum. Une vanité sur mesure fabriquée avec le même chêne blanc teint que celui du module dans la cuisine permet d’accueillir deux lavabos. Le comptoir n’est pas du marbre, mais plutôt de la pierre St-Clair. Ce calcaire est en fait extrait ici même en Amérique. Il résiste bien aux tâches, mais vous devez tout de même l’entretenir comme il se doit pour qu’il reste aussi beau qu’au début. La coupe «fleurie» choisie pour ce projet met en valeur le veinage de la pierre.

Le reste de la salle de bain est très épuré. Le mur de la douche est recouvert d’une tuile blanche simple, installée à la verticale. Un bain sur pied long et mince vient compléter parfaitement l’espace de la douche et la création d’une tablette qui longe le mur au complet ajoute un aspect pratique.

La transformation de la Résidence Shefford s’est déroulée sur environ un an. Vives St-Laurent qui se spécialise dans la création d’espaces minimaliste et qui marie esthétisme et fonctionnalisme à merveilles a vraiment réussi à livrer des pièces intemporelles qui sauront certainement traverser la vague de tendances.

Pour savoir d’où proviennent quelques-uns des éléments utilisés pour le projet Shefford, consultez le «mood board» ci-bas.

Design : Vives St-Laurent

Entrepreneur du projet : Nicolas Hay Blanchette (Construction NH Blanchette)