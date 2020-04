Ce que vos aliments préférés révèlent sur votre personnalité

Le céleri craque sous la dent. La glace à la vanille fond sur la langue. Les croustilles au barbecue explosent au le palais. Ce que vous choisissez de mettre dans votre bouche en dit long sur votre personnalité. C'est exactement ce que vont tenter de découvrir Stephano Faita et ses complices dans la nouvelle série Station Potluck, diffusée sur Zeste, dès le 30 avril à 21h.

Chaque semaine, nous entrerons dans l’univers culinaire de nos personnalités québécoises préférées.Tour à tour se succèderont Anne-Elisabeth Bossé, Ludivine Reding, Julie Perreault, Pascal Morrissette, Fabien Cloutier, Rémi-Pierre Paquin, Anne-Marie Withenshaw, Patrice Godin, Marie-Claude Barrette et Francisco Randez. Nous découvrirons ce qui les fait craquer... ou fondre!

Et vous, que vous fait-il craquer? Pour quel aliment ne pouvez-vous pas résister?

1. Aliments épicés

Vous êtes du genre à ajouter une touche de sauce épicée à vos oeufs le matin? Selon une étude, menée en 2013, les gens qui préfèrent les aliments épicés, tels que des piments forts, sont souvent ceux qui sont à la recherche de sensations fortes. Généralement, ce sont des gens très compétitifs, qui cherchent à briller et à exceller.

2. Aliments sucrés

Vous êtes du genre à vous garder toujours une petite place pour le dessert? Selon une étude, menée en 2011, les gens qui raffolent des aliments sucrés, tels les bonbons, le sirop d'érable, le chocolat, sont souvent ceux qui sont les plus généreux. Ils sont particulièrement présents auprès de leur famille et de leurs amis. La compassion et l'écoute sont deux qualités qui les définissent.

3. Aliments salés

Toujours selon cette étude, ceux qui aiment les croustilles et le maïs soufflés sont compétitifs et ambitieux. Ce qui les caractérise est surtout leur manque de patience. Ce seront souvent les premiers à s'impatienter dans la longue file à l'épicerie. En général, ils auraient aussi tendance à être plus introvertis.

4. Aliments amers

Selon cette récente étude, menée en Australie, les gens qui auraient des préférences pour des aliments ou des cocktails amers seraient plus enclins à avoir des personnalités antisociales... voir psychotiques. Il pourrait même s'agir de manipulateurs. Quelqu'un veut un gin tonic?

La Station Potluck sera diffusée sur Zeste, dès cle 30 avril à 21h.