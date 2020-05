4 astuces pour faire entrer le printemps dans la maison !

Enfin, le printemps est là ! Entre le télétravail, les leçons et les corvées ménagères, pourquoi ne pas vous imprégner de cette saison? Ouvrez les fenêtres, cuisinez des plats rafraichissants et revampez la déco, car le beau temps est bel et bien arrivé !

Voici des idées aussi faciles à exécuter que délicieuses à déployer pour revigorer votre environnement.

1. Cuisinez avec saveur et couleur

Afshar Tetyana - stock.adobe.com

Au printemps, lorsqu’on pense à cuisiner, on délaisse les mijotés ! C’est le moment idéal pour essayer de nouvelles recettes et remplir vos assiettes de produits frais et colorés.

Lancez-vous en toute confiance dans la préparation de tartares, de bols poké ou de sushis maison. Pour une version facilitée, optez pour Sushi à la maison qui propose des produits de qualité pour confectionner ce type de plats.

Appelez l’été, même sur la terrasse ou dans le jardin, en planifiant des pique-niques gourmands en famille. Au menu sur le barbecue : brochettes de fromages d’ici à griller, darnes de thon certifié Ocean Wise ou salade de laitue romaine sur le grill.

Pour une finale sucrée, tombez sous le charme des produits locaux de la Laiterie Chagnon avec un cornet de crème glacée ou un parfait de yogourt à l’érable.

2. Laissez entrer un vent de fraicheur

Pour redonner de l’énergie à tout le monde, faites entrer la lumière et l’air frais dans la maison. Allez-y, ouvrez grands les rideaux et les fenêtres ! Laissez-vous transporter par la douce brise et les subtils effluves printaniers...

Les premières odeurs qui viennent en tête lorsqu’on pense au printemps sont celles de propreté, de citron et de lessive fraiche. Pour nettoyer la maison, songez à utiliser plus souvent le citron : c’est écolo et efficace !

Il vous sera utile pour faire briller les vitres et les miroirs (imbibez un chiffon de jus de citron pour frotter les surfaces, puis essuyez avec un chiffon sec), pour désodoriser vos planches à découper (après l’avoir nettoyée avec une eau savonneuse, frottez la planche avec un demi-citron, côté pulpe) et même pour rafraichir l’air ambiant (portez à ébullition une bonne quantité d’eau, des rondelles de citron et des branches de romarin. Laissez mijoter pendant une heure et profitez d’un tout nouveau parfum d’intérieur).

Pour les vêtements, gâtez-vous et offrez-vous un nouveau détergent à lessive au doux parfum de printemps. Étendez ensuite vos morceaux sur la corde à linge pour en capturer toute la fraicheur.

3. Changez de décor en quelques touches

New Africa - stock.adobe.com

Après avoir passé de nombreuses semaines à la maison, il se peut que les rideaux ne soient plus tout à fait de votre goût... Il est temps de rafraichir la déco et d’ajouter de la couleur à vos pièces.

Pour transformer facilement votre décor, quelques petites touches suffisent : remplacez les housses de coussin par des modèles colorés, accrochez un miroir pour faire réfléchir la lumière naturelle, rangez les tapis d’hiver et surtout, remisez les bottes qui traînent encore dans l’entrée !

Dans la cuisine, rehaussez la décoration avec vos produits frais. Vous avez acheté des fruits lors de votre dernière commande ? Mettez-les en vedette dans un magnifique panier au milieu de l’ilot de cuisine. En plus de joliment ajouter de la couleur, toute la famille sera facilement tentée vers une collation santé.

4. Cultivez un petit jardin intérieur

Garnissez une jardinière intérieure de fines herbes fraiches que vous installerez près des fenêtres de la cuisine pour les avoir à portée de la main. Vous profiterez de ce fait de leur beauté et de leurs parfums enivrants.

Pour un projet aussi mignon qu’amusant, fabriquez-vous un petit jardin dans la cuisine à partir de légumes que vous avez déjà. Ainsi, plutôt que de les composter, faites tremper les trognons de vos laitues, oignons verts, fenouils, poireaux et céleris. Lorsque des racines auront poussé, plantez ces semis dans un pot rempli de terreau d’empotage.

Lorsque la température extérieure le permettra, sortez le tout sur votre balcon pour un jardin estival simple et bien fourni.

Faire entrer le printemps dans votre maison est simple ! Rappelez-vous que ce sont les petits détails qui font toute la différence. Pour ajouter encore plus de saveur à vos plats et de couleur à vos journées printanières, visitez www.iga.net !