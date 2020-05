Focaccia de pommes de terre maison

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

Rendement : 4 à 8 portions (tout dépend si vous résistez à la tentation...)

Temps de préparation : 30 minutes

Temps de cuisson : 40 minutes

Temps de poussée : 1 x 120minutes + 1 x 40minutes

Ingrédients

2 (300g) moyennes pommes de terre

500g (4 ½ tasses) de farine tout usage Five Roses

2 cuillères à table (30ml) de sucre

7 grammes de levure instantanée

200ml (3/4 tasse + 1 cuillère à table) d’eau tiède (40 degrés)

1 cuillère à table (15ml) de sel fin

1 cuillère à thé (5 ml) de romarin ou thym ciselé

Méthode

Préchauffer le four à convection à 350f (180C), avec la grille au centre du four (si four régulier, chauffer 375f).

Cuire les pommes de terre non épluchées à l’eau bouillante, jusqu’à ce qu’elles soient cuites complètement pour pouvoir les réduire en purée grossière (20 minutes).

Éplucher les pommes de terre chaudes et les disposer dans un bol. À l’aide d’une fourchette, écraser la chair de celles-ci pour obtenir une purée plus ou moins lisse.

Pendant ce temps, diluer la levure dans l’eau tiède et laisser agir de 3 à 5 minutes.

Entre temps, ajouter la farine et le sucre aux pommes de terre et bien mélanger avec la fourchette. Ajouter ensuite l’eau et la levure puis mélanger à nouveau. Ajouter ensuite le sel et pétrir avec vos mains quelques secondes pour obtenir une pâte plus ou moins homogène.

Ajouter un filet d’huile d’olive pour faciliter le pétrissage. Pétrir de 3 à 5 minutes.

Couvrir ensuite le bol avec une pellicule plastique et laisser reposer à température ambiante 120 minutes.

Huiler un plat de cuisson allant au four. Dégazer ensuite la pâte et la disposer dans le plat de cuisson. Ajouter un bon filet d’huile et couvrir pour laisser pousser 40 minutes à nouveau.

Avant d’enfourner, faites de petits trous avec votre doigt pour donner l’aspect perforée à la focaccia. Ajouter un peu de romarin ou de thym frais ainsi qu’une bonne pincée de fleur de sel avant d’enfourner pour 40 minutes à 350.

Laisser tiédir avant de servir. Bon appétit!