Légèreté et fraîcheur pour débuter le mois de mai

Suggestions de Philippe Lapeyrie.

1- Un blanc facile, bien sec, pur, aérien et grandement digeste

Muscadet-Sèvre-et-Maine sur lie 2018

Chéreau Carré

Loire - France

Code : 365890

Prix : 15,05$

Disponibilités : 300 succursales en province ou 550 bouteilles en ligne

Sucre résiduel par litre : 3,4 grammes

Servir 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : une salade de crevettes nordiques, des moules marinières, une vitaminée assiette de crudités...

Ce n'est certainement pas le plus étincelant des muscadets qui est sur notre marché. Par contre, il faut admettre qu'il est vraiment impeccable pour seulement 15 huards! On apprécie sa droiture ainsi que son côté épuré et sans flafla techno. Vous tirerez le meilleur de lui-même en le buvant lors des 2 prochaines années.

2- Un rouge du Sud de la France à 14 $ qui est aussi efficace qu'agréable

Languedoc 2017

Galarneau - Jean-Noël Bousquet

Languedoc - France

Code : 13993259

Prix : 14 $

Disponibilités : 130 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2,3 grammes

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : un hamburger bien garni ou un ratatouille de légumes du jardin.

Tout comme ses «frangins» (Terre à Terre, La Garnotte, Chasse Galerie, ...), cette cuvée du grand Jean-Noël Bousquet et de son fils Frédéric en offre beaucoup pour son petit prix. Le grenache et la syrah s'exprime très bien dans cette assemblage du sud de la France. Frais, épicé, méditerranéen... Un bien bon produit à prix d'ami! Ne l'oubliez pas plus de 2-3 ans dans votre réserve pour éviter les déceptions.

3- Un savoureux, caressant, détaillé, imprégnant et fort réussi vin toscan

Chianti Classico 2016

Tenuta Perano - Frescobaldi

Toscane - Italie

Code : 13860270

Prix : 23,60 $

Sucre résiduel par litre : 1,8 gramme

Disponibilités : 100 succursales en province

Servir à 16-17 degrés Celsius en prenant le temps de l'aérer au moins 30-40 minutes en carafe.

À déguster avec : une assiette de veau parmigiana, une lasagne ou des cannellonis en sauce tomate...

Nous avons littéralement plié du genou en goûtant ce délicieux rouge italien. Et vous savez quoi? Le contenu de la bouteille était encore meilleure le lendemain de son ouverture! Alors n'hésitez pas à lui offrir une bonne oxygénation en carafe pour pleinement en profiter. C'est un Chianti qui ne laissera personne indifférent. Sachez que comme à Bordeaux, le millésime 2016 est classé comme une année exceptionnelle en terroir toscan, et ce, autant pour les vins blancs que les vins rouges. Vous pourrez laisser vieillir ce flacon encore 6-7 ans dans la tranquillité de votre cachette secrète.