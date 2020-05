Suggestions lecture du 3 mai 2020 - spécial fête des Mères

Des suggestions signées Frédérique Dufort.

1- Tellement Swell

Ève Martel

Éditions de l’Homme

Il y a des conseils qui arrivent au bon moment. On ne saurait dire pourquoi, mais on le sait : on avait besoin de se faire dire ça, là, maintenant. C’est ce que vous ressentirez probablement en lisant Tellement Swell d’Ève Martel. Elle devient comme la bonne amie qui nous dit nos quatre vérités en douceur, tout en nous proposant de nouveaux réflexes à adopter et en nous défiant à sortir de notre zone de confort avec ce qu’elle appelle «des idées ludiques». Séparé en 4 thématiques (corps, esprit, tribu et environnement), elle vous accompagnera dans une prise de conscience par rapport à vos habitudes et vos comportements au quotidien. Le tout, sans jamais vous forcer la main, mais plutôt dans le but de vous aider à vous sentir bien, forte, unique et TELLEMENT SWELL!

Pssssst : j’ai fait une pause dans ma lecture pour écrire ce résumé, moi qui suis plutôt du genre «procrastination 101». J’aime déjà l’influence qu’elle a sur moi ;)

2- Il est temps de vivre la vie que tu t’es imaginée

Christine Michaud

Édito

Des fois, la vie nous envoie des signes. C’est le cas dans l’aventure haute en couleurs que s’apprête à vivre Corinne, 38 ans, alors qu’elle se rend en Floride pour rapatrier les affaires de sa grand-mère décédée. Ce qu’elle ne sait pas, c’est que la fameuse Frannie, cette femme colorée qu’elle avait un peu délaissé avec les années, lui avait réservé de belles surprises avant de trépasser. Et si ce voyage se révélait être un rendez-vous avec le destin?

Un livre qui vous accrochera un énorme sourire au visage, vous permettant de vous évader à travers l’histoire amusante d’une femme qui a tout à gagner à foncer vers le bonheur.

3- Mieux survivre à ta maternité

Maude Michaud

Trécarré

La table des matières à elle seule est digne d’un spectacle d’humour qui promet gros pour le cœur d’une maman qui a envie de se changer les idées et arrêter de culpabiliser. Parce qu’on est bonnes pour se poser trop de questions et oublier de simplement profiter de la maternité pour ce qu’elle est : unique à chacune, pas nécessairement parfaite, mais tellement pleine d’amour et de bonne volonté. Maude Michaud est excellente pour nous aider à dédramatiser, surtout quand on a l’impression de ne pas pouvoir y arriver. Que tu sois celle qui tombe en amour avec la parentalité ou la maman qui a plus de difficulté à s’y adapter. Bon aussi pour papa!

4- Le mystère du petit chat qui portait bonheur

Lise Giguère

Les éditions du Journal

«Mon seul but est de partager ces anecdotes qui m’ont émue, fait frissonner, sourire ou rire au cours de mes voyages» - Lise Giguère

Voyager à travers un livre, on en a bien besoin. Le plaisir que vous retirerez de cette lecture est grand : légendes, mythes, histoires rocambolesques et mystères datant de plusieurs milliers d’années, Lise Giguère vous fait redécouvrir certains endroits grâce aux histoires qui y sont associées. Telle une guide passionnée qui vous parle de culture locale, elle vous raconte les histoires qu’elle a entendues et qui ont transformé ses voyages en véritable source d’inspiration pour vous livrer ce beau petit bijou de lecture.