Quelles mesures de prévention contre les dégâts d’eau?

Comment vous protéger efficacement contre les dégâts d’eau?

Que vous soyez propriétaire ou locataire, vous ne devez pas prendre les risques de dégâts d’eau à la légère. Pour prévenir ces sinistres, de plus en plus fréquents au Québec, vous devez mettre en place de bonnes mesures pour en limiter la survenance, mais aussi pour en réduire les conséquences dommageables. Poursuivez la lecture pour découvrir les bons gestes à avoir en toutes circonstances.

Quelles sont les causes des dégâts d’eau?

Au Québec, le nombre de sinistres liés à un dégât d’eau n’a cessé de croître. Près de 40 % des indemnisations liées à l’assurance habitation concernent un dégât causé par l’eau. Afin de vous protéger efficacement contre cet accroissement des dégâts d’eau, vous devez en connaître toutes les causes et vous y préparer. Les raisons de dégâts d’eau recensées sont :

1. Le réchauffement climatique

2. L’entretien des équipements et appareils

3. Les électroménagers

Chacune de ces causes générales peut être vécue par vous dans un contexte plus particulier, mais de grandes lignes s’appliquent à la majorité des cas.



1. Les conséquences du réchauffement climatique

En général, un dégât d’eau est causé par un excès d’eau. Pour que cet excès d’eau survienne, il faut que la quantité habituelle d’eau prévue pour une période donnée soit dépassée. Depuis quelques années, les experts ne cessent d’indiquer que le monde court à sa perte en raison d’un réchauffement climatique sans précédent. En voici les conséquences sur un plan plus privé.

L’arrivée du printemps n’annonce pas que l’arrivée des jours fleuris, mais aussi l’arrivée des grandes pluies. Qu’il s’agisse d’un dégel important ou de pluies torrentielles, les conséquences du réchauffement climatique sur votre maison seront des dégâts d’eau. Que ce soit un refoulement d’égout causé par une surcharge sur le réseau municipal ou une infiltration d’eau par la fondation de votre résidence, les conséquences peuvent être graves.



2. L’entretien des équipements et appareils

Environ 40 % des indemnisations liées à un dégât d’eau sont dues à un manque d’entretien. Les équipements et appareils qui pourraient causer des dégâts sont ceux utilisant de l’eau, comme :

● Les appareils sanitaires ayant des scellants d’étanchéité défectueux ou manquants

● Le chauffage de type à eau chaude sans entretien régulier

● Le chauffe-eau défectueux ou vétuste

● L’entretien régulier du clapet anti-refoulement

En dehors de tous ces équipements et appareils, l’état d’usure ordinaire de votre plomberie peut être la cause du sinistre. En fonction de toutes ces situations, ne maudissez votre sort, mais prenez plutôt les choses en main et organisez un processus de prévention contre tout dégât provoqué par l’eau.

Comment prévenir les dégâts d’eau?

En raison de tous les points que vous devrez vérifier pour éviter les dégâts d’eau, vous pouvez trouver le processus de prévention complexe. Dès que vous vous lancerez, tout cela ne vous semblera plus si difficile. Le mot d’ordre pour une prévention réussie est la vigilance. Une fois que vous aurez pris l’habitude de toujours tout vérifier, vous pourrez être à l’abri de tout sinistre.



Des vérifications usuelles

En dehors de votre plomberie, ce que vous devez vérifier chez vous, pour prévenir tout dégât d’eau, est votre toiture. Que votre toiture soit plate, en pente ou combinée, vous devez vérifier son état chaque année. Toutes les fissures et les petites anomalies doivent être repérées. Le bon geste consiste à faire appel à un spécialiste des toitures qui saura tout régler.

Dans un contexte plus large, toutes les ouvertures de votre maison doivent être surveillées. Alors, vous devez faire attention aux portes et fenêtres et vérifier toutes les traces de moisissures ou d’humidité symbolisant un grand risque d’infiltration d’eau. Dans les cas où c’est la position de votre maison qui peut poser problème, pour prévenir tout sinistre, effectuer certaines installations sera utile.



Quelques mesures de prévention bénéfiques

Une bonne prévention de tout dégât causé par l’eau passe par des travaux d’entretien, mais surtout par des mesures de prévention. Si votre maison est située au niveau d’une pente, si ses ouvertures sont dans de mauvais angles ou si vous êtes irrémédiablement en position de faiblesse face à toutes les pluies, vous devez prendre des mesures pour augmenter vos chances face à ce type de sinistre.

Pour cela, vous pouvez :

● Bien calfeutrer les ouvertures (portes et fenêtres)

● Installer une meilleure pente de terrain pouvant acheminer l’eau loin de vos fondations

● Nettoyer régulièrement vos gouttières et prolonger les descentes de celles-ci

Vous pouvez opter pour l’une de ces mesures ou faire l’ensemble des gestes à la fois. On n’est jamais trop prudent après tout. Une fois toutes ces installations effectuées, vous pourrez vous occuper de l’intérieur de votre maison : vos appareils.



Du côté de l’électroménager

En dehors de toutes ces installations qui nécessitent l’aide de divers experts, vous ne devez pas négliger vos appareils. Bien que les infiltrations d’eau depuis l’extérieur semblent plus graves que les dommages causés par la plomberie de votre domicile, il peut arriver qu’un dégât d’eau causé par la plomberie entraîne une succession de dommages que vous seriez bien content d’éviter.

Quelques gestes simples de votre quotidien pourraient vous aider à limiter les risques. En dehors d’une vérification assidue et complète de toute la tuyauterie, en partant des appareils vers l’évacuation des eaux provenant de ceux-ci, vous devez :

● Toujours opter pour des tuyaux d’alimentation de qualité pour vos électroménagers

● Vérifier régulièrement l’état de vos tuyaux d’alimentation et ne pas hésiter à les remplacer

● Considérer toutes les petites fuites comme des symptômes d’un problème plus grave

● Fermer l’entrée d’eau principale quand vous partez plusieurs jours

Il est vrai que tous ces gestes peuvent paraître complexes et qu’il est facile d’en oublier quelques-uns. Une petite inattention, et un sinistre peut survenir ! C’est pour cela que, pour vous rassurer encore plus, vous devriez opter pour la meilleure assurance habitation.



Une bonne assurance habitation

Pour éviter de subir d’importantes pertes financières à la suite de la réparation d’un dommage par l’eau, vous devez avoir souscrit préalablement une assurance habitation couvrant le sinistre ainsi que des avenants pour le refoulement des égouts et les infiltrations. Même si vous prenez toutes les mesures nécessaires, vous ne pouvez pas être sûr, sans le moindre doute, qu’un accident ne surviendra pas. C’est pour ça que les assurances sont utiles.

La question qui pourrait se poser est la question de la responsabilité si vous êtes un locataire ou un copropriétaire (condo). Il faudra dans ce cas définir qui paie les réparations.

Si vous êtes locataire et que, par négligence, vous causez des dommages au bâtiment du propriétaire, vous pourriez être tenu responsable des frais occasionnés pour le remplacement ou la réparation dudit bâtiment. Une assurance locataire saura vous protéger contre les éventuelles pertes financières que vous pourriez subir. La situation est quelque peu différente dans le cas d’un copropriétaire (condo). Ce dernier doit consulter son représentant et les administrateurs de la copropriété.



Que faire en cas de dégâts d’eau?

Vous connaissez toutes les causes de dégât d’eau et vous avez pris les mesures pour les prévenir. Vous êtes fin prêt pour y faire face, et voilà que le pire se produit. Pas de panique, vous pouvez gérer cela.



Les gestes utiles

Dès que le sinistre survient, après la phase émotive, vous devez vous ressaisir et contacter votre assureur pour lui déclarer le sinistre. Avant l’arrivée de tous les professionnels, vous ne devez pas vous tourner les pouces. Vous devez fermer l’entrée d’eau. Il est important que les membres de votre famille connaissent l’emplacement de la valve.



Vers l’indemnisation

Pour être indemnisé à la hauteur du préjudice subi, une liste des biens endommagés ou détruits sera nécessaire. En cas de dommages, contactez votre représentant, prenez des photos, si possible. De plus, prenez des mesures pour protéger vos biens et réduire l’étendue des dommages.

Si vous faites des réparations d’urgence, vous devez en conserver les reçus. Vous devez aussi informer votre assureur avant toute dépense non nécessaire. Il est recommandé de solliciter les conseils de votre assureur afin d’avoir les meilleures conditions pour une indemnisation parfaite.

Plusieurs facteurs peuvent entraîner un dégât d’eau. En suivant tous les conseils de ce guide, vous pouvez considérablement en réduire les risques. Une assurance habitation est aussi très importante pour parer à toute éventualité.