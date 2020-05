Réussir son «smoothie bowl» comme en vacances en 5 étapes

Le « smoothie bowl » vous rappelle les plages de sable chaud, les rayons de soleil sur votre peau et... les vacances! Peut-être est-ce sa texture riche ou encore son goût rafraîchissant qui vous ont séduit? Quoi qu'il en soit, voici comment réaliser le bol vitaminé que vous avez dégusté lors de vos dernières vacances.

1. Faire le plein de fruits surgelés

Les fruits et les légumes surgelés sont parfaits pour donner une texture plus consistante à votre « smoothie bowl ». Comme la saison des petits fruits arrive à grands pas au Québec, vous pourriez aussi congeler vos propres fruits frais. Contrairement au smoothie régulier, on souhaite manger celui-ci avec une cuillère plutôt que de le boire à la paille. Choisissez vos fruits favoris, en vous assurant d'avoir un équilibre entre les saveurs sucrées et acides.





2. Ajouter du lait de noix

Le « smoothie bowl » est souvent réalisé à partir de lait de noix, tel que le lait d'avoine, d'amande, de coco ou de soya. Vous pourriez aussi choisir d'utiliser du lait de vache pour réaliser votre bol. Lorsque vous mixerez vos fruits avec votre lait, assurez-vous toujours de conserver une texture consistante. Vous êtes mieux d'ajouter de petites quantités de lait au fur et à mesure.





3. Choisir un bol attrayant

Pour rendre l'expérience encore plus exotique, choisissez votre bol le plus attrayant, celui qui vous donnera l'impression d'être au chaud. Après tout, il est vrai que nous mangeons avec nos yeux!





4. Agrémenter avec des garnitures

Une fois votre mélange au fond du bol, il est temps d'ajouter les garnitures. Plusieurs s'amusent à placer les ingrédients en lignes droites de façon a créer une jolie présentation. Vous pourriez choisir une variété de noix, de graines, de céréales et de fruits. Votre imagination est la seule limite!





5. Déguster

Fermez les yeux et imaginez-vous sur une plage de Bali.