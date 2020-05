Un nouvel outil pour ne plus avoir à toucher aux poignées de porte

En temps de pandémie, on devient ultra conscient de chaque geste qu’on pose surtout lorsque l’on doit sortir à l’extérieur et toucher à des objets communs, comme les poignées de porte ou encore le clavier pour la carte bancaire.

Pour le premier geste, l’entreprise Bigarade a développé un outil simple, mais efficace pour aider les gens à ouvrir les portes avec les pieds, sans avoir à y toucher avec leurs mains. Le BigaporteTM s’installe sur toutes portes commerciales, extérieures et frigo, avec pentures et poignée fixe.

Courtoisie Bigarade

La fondatrice de Bigarade Geneviève Lorange a développé le BigaporteTM, une solution de protection autant pour les clients que les employés(es) et les commerçants.

Courtoisie Bigarade

«J’ai pensé au Bigaporte suite au retour au travail de notre directrice générale et mon amie Bahia qui souhaitait un environnement sécuritaire en milieu de travail et la poignée de porte était un souci pour elle. J’ai donc usé de créativité et innovation pour une amie pour en arriver avec cet ouvre-porte simple et ingénieux à la fois. Nous avons décidé de le commercialiser afin que toute la population n’ait plus à toucher les poignées de porte de commerce ou en ouvrant un frigo à l’épicerie » souligne Geneviève Lorange, présidente fondatrice de Bigarade, l’entreprise derrière le désormais célèbre masque avec filtre fait au Québec.

Le BigaporteTM est fait d’aluminium québécois et est fabriqué à Beauharnois. L’ouvre-porte est offert en 4 couleurs de peinture électrostatique : noir, argent, gris et blanc. Le BigaporteTM est vendu à 29,95$ plus frais de livraison.

Courtoisie Bigarade

Vous pouvez vous procurer ce nouvel outil ici.